Ascolti Tv 21 gennaio pay & free: MasterChef tiene e fa il 73% di permanenza. Tv8 vola con Lara Croft

Ascolti altre, gruppi: per le altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 5,8% in prima serata; per le altre Mediaset 7,8% e 9%.

Giornata buona, ma senza record esaltanti per Masterchef su SkyUno, giovedì 21 gennaio, in una prima serata resa più tosta e combattuta del solito tra le generaliste dall’esordio de La Pupa ed il secchione e viceversa su Italia1 e dalla presenza di Lazio-Parma di Coppa Italia su Rai2. Sulla pay il talent con in giuria Antonio Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ha riportato a casa, in pratica, la stessa prestazione eccellente di sette giorni prima. O quasi. Su Sky Uno/+1 e on demand, ha infatti ottenuto 980 mila spettatori di flusso, e in generale 1,159 milioni di spettatori complessivi col 3,92% di share; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1,224 milioni di spettatori e il 3,6% di share, in crescita rispetto a sette giorni prima, col 72% di permanenza eliminando Marco Piccolo; il secondo episodio, che ha eliminato Daiana Meli, ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori e il 4,32% di share, con il 74% di permanenza. Da record gli ascolti complessivi settimanali degli episodi della puntata precedente: 2,195 milioni di spettatori, il +13% rispetto alla precedente edizione e il +4% nei confronti della settimana scorsa; si tratta del miglior risultato delle ultime 3 edizioni di MasterChef Italia e bisogna ritornare alla stagione 7 per trovare una performance simile.

Inoltre sulle free. Vince Tv8 davanti a RaiMovie e Nove

In prima serata. Su Tv8 Tomb Raider ha avuto 735mila spettatori e 3% con Alicia Vikander nei panni di Lara Croft. Su RaiMovie Il diritto di uccidere a 466mila e 1,8%. Sul Nove Dragonfly–Il segno della libellula 406mila spettatori e 1,6%. Su 20 Absolution 389mila e 1,5%. Su Iris La tempesta perfetta a 353mila e 1,4%. Su Rai Premium La soffiatrice di vetro 322mila e 1,22%. Su La5 Le parole che non ti ho detto a 284mila e 1,15%. Su Rai4 For Life a 245mila e 0,9%. Su Cine34 Sing Sing a 215mila e 0,8%. Su RealTime Case da incubo a 195mila e 0,7%. Su TopCrime Major Crimes a 160mila e 0,6%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 66mila e 1%; Ogni mattina dopo il tg a 84mila e 0,5%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 184mila e 1,3%. In access. Su Tv8 Guess my age 631mila e 2,3%; su Nove Deal with it a 421mila e 1,5%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 378mila e 1,6%; su Nove Little big Italy a 319mila e 1,5%. In seconda serata. Su Tv8 Codice da Vinci 206mila e 2,6%; su Nove Dragonfly a 197mila e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di MasteChef, eliminata Daiana)