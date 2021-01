Andrea Zappia mette un piede in Svizzera

Zappia verso la presidenza dl Mch

MF – Milano Finanza, pagina 10, di Giorgio Nicastri.

Arriva una nuova nomina per Andrea Zappia, già ai vertici di Sky Italia e attualmente ceo dei nuovi mercati e business per la pay tv satellitare per i mercati europei. Il manager è stato infatti proposto quale presidente del cda di Mch Group Ag, società internazionale di live marketing con sede a Basilea che ospita diverse compagnie espositive in Svizzera e organizza e ospita circa 90 mostre, tra cui Art Basel a Basilea, Miami Beach e Hong Kong e la nota mostra di orologi e gioielli Baselworld.

In particolare, il board ha deciso di proporre Andrea Zappia e Marco Gadola quali nuovi membri del cda, in occasione dell’assemblea del prossimo 28 aprile.

(Nella foto Andrea Zappia)