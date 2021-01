Ascolti tv 21 gennaio: Suor Angela strapazza il turco, le pupe e i secchioni. Briatore spinge Del Debbio, Formigli vicino con Orlando e Calenda

Che Dio ci aiuti fa il solito risultato e straccia Daydreamer, ma il flop di Canale 5 non serve ad aiutare il battesimo di Andrea Pucci su Italia1, che fa rimpiangere le prestazioni di Paolo Ruffini. Tra i talk più ascolti per Formigli, ma in sovrapposizione prevale Del Debbio, che fa il picco con il signor Gregoraci. Bene Masterchef.

Sempre quasi un quarto della platea tv per la suora inquieta. Il picco di ascolti di Dritto e rovescio a 1,9 milioni con il manager piemontese che ridicolizza il cinquestelle ‘di scorta’ Ciampolillo

La crisi di governo permane. Giuseppe Conte non è salvo, anzi. E sono fresche anche le immagini dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Non mancano mai, poi, le polemiche su pandemia, tamponi e vaccini. E così giovedì 21 gennaio, i talk dell’access e della prima serata hanno avuto argomenti croccanti su cui impostare le scalette. Interessante come al solito, da questo punto di vista, al giovedì, è stata la doppia sfida tra Rete4 e La7. Terminata con una vittoria per parte, ma con la rete di Urbano Cairo che è parsa un po’ più tonica di quella rivale. In access Barbara Palombelli ha ripescato Andrea Riccardi, della comunità di Sant’Egidio, che nelle ricostruzioni e dietrologie rimane tra i network che sostengono il premier. Mentre Lilli Gruber (Marco Travaglio e Massimo Cacciari a parte), ha puntato su Lucio Caracciolo, e la visione geopolitica della situazione nazionale dal punto di vista di Limes.

Otto e mezzo (2,374 milioni e 8,7%) ha fatto il botto ed ha staccato Stasera Italia (1,4 milioni e 5,2% di share e poi 1,362 milioni e 4,9%).

Testa a testa tra Del Debbio e Formigli

In prima serata Paolo Del Debbio ha schierato Flavio Briatore, Massimiliano Fedriga, Antonio Tajani, Gianfranco Vissani, mentre Corrado Formigli ha puntato tra gli altri su Andrea Orlando, Carlo Calenda, Gino Strada. Dritto e Rovescio ha conseguito 1,1 milioni e 5,7%, mentre Piazzapulita ha avuto 1,282 milioni di spettatori con uno share del 5,4%. Se si considera la fase in cui i due programmi sono stati in onda in sovrapposizione a prevalere è stato Del Debbio, con 1,326 milioni di spettatori ed il 5,69%, con Formigli a 1,281 milioni e 5,5%. Dritto e Rovescio ha sfiorato 1,9 milioni alle 21.56, mentre cioè Briatore ironizzava sul parlamentare Biancolillo, vegano tornato a votare cinquestelle in extremis di cui il programma ha proposto una vecchia intervista.

Ottimo lavoro della redazione cinema della terza rete, cala la Coppa Italia

I talk però ieri non hanno fatto una grande prestazione, venendo superati, oltre che dalle proposte top di serata, anche dalla partita moscia di Coppa Italia in onda su Rai2 (Lazio-Parma a 1,625 milioni e 6,2%) e dal film inedito di Rai3 (Il disertore, a 1,5 milioni e 5,6%, tra le vere sorprese di serata).

Nella sfida tra le ammiraglie non c’è stata storia: su Rai1 Che Dio ci aiuti 6, col convento di Suor Angela trasferito ad Assisi, ha conquistato i soliti 5,5 milioni ed il 22,2%, che pare il livello standard di questa stagione. Mediaset si è difesa male. La serie turca Daydreamer, con Can Yaman e Demet Özdemir non cancellati dalla prima serata, è rimasta all’insostenibile livello di 1,994 milioni di spettatori ed il 9,3%. Ma senza che di questo beneficiasse la produzione di Italia 1 attesa al decollo. La prima puntata della nuova edizione de La pupa ed il secchione e viceversa, con Andrea Pucci alla conduzione al posto di Paolo Ruffini, e Francesca Cipriani a supporto, ha avuto solo 1,790 milioni di spettatori con il 9,7%, troppo distante dal battesimo super dell’anno prima, a 2,5 milioni ed il 13%. Buona, in questo contesto, la performance di MasterChef su SkyUno, a quota 1,150 milioni circa di spettatori complessivi e 3,92% con i due episodi trasmessi ieri.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frame de La pupa e il secchione e viceversa)