Ascolti tv 21 gennaio 2021: la suora di Rai1 umilia il Sandokan di Canale5

Ascolti tv: gara di fiction tra le reti ammiraglie, poi il programma di Italia1 e la partita di Rai2

Battaglia, senza gara, tra fiction delle reti ammiraglie, con Che Dio ci aiuti 6 su Rai1 che ha stravinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 22,2% di share media con 5,504 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 21,35% e 5,764 milioni, secondo episodio 23,07% e 5,270 milioni. Settimana scorsa la serie con Elena Sofia Ricci aveva raccolto il 22,4% e 5,515 milioni, quindi ha fotocopiato i dati.

Molto staccata in seconda posizione la serie tv Daydreamer – Le ali del sogno su Canale5 con il 9,31% e 1,994 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la fiction turca con Can Yaman aveva portato a casa il 9,23% e 1,967 milioni, quindi anche in questo caso ascolti identici.

Terza posizione per il debutto de La pupa e il secchione e viceversa su Italia1 con il 9,65% e 1,790 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 5,97% e 1,547 milioni con il film Mamma ho perso l’aereo.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio si piazza la partita di Coppa Italia Lazio-Parma su Rai2 con il 6,21% e 1,625 milioni di tifosi collegati, poi il film Il disertore su Rai3 con il 6,60% e 1,552 milioni e il talk show Piazza pulita su La7 al 5,41% e 1,282 milioni.

Chiudono il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,65% e 1,106 milioni, poi il film Tomb Raider su Tv8 con il 3% e 735 mila contatti e il film Il segno della libellula – Dragonfly sul Nove con l’1,6% e 406 mila. Su SkyUno la nuova puntata di MasterChef Italia 10 ha registrato il 4% di share media con più di un milione di spettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Che Dio ci aiuti)