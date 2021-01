Ascolti tv 20 gennaio digital e pay: il post Juve-Napoli fa il 3,5% su Rai Sport. Tv8 prevale con La cuoca del presidente

Ascolti Tv ulteriori dei grandi gruppi: altre Rai 7% nell’intera giornata e 6,43% in prima serata; altre Mediaset 8% e 7,6%.

C’era certamente un’altissima percentuale di abbonati Sky tra il pubblico che ieri sera – mercoledì 20 gennaio – ha visto la sfida tra Napoli e Juventus nella Supercoppa Italiana (7,860 milioni di spettatori e 29%). Ma ad accendere la pay – oltre al solito monitoring ben fatto sulla pandemia – ieri al pomeriggio e alla sera è stata la cronaca di quanto avveniva a Roma, con Giuseppe Conte per due volte a colloquio con Sergio Mattarella e, a Washington, con il giuramento e l’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden a allargare l’orizzonte e le prospettive del racconto e della cronaca. Tra le 17.00 e le 20.00, in particolare, SkyTg24 ha avuto 248mila spettatori e l’1,4% di share, con il giuramento di Biden, in particolare a 315mila e 1,9%. Inoltre su SkyUno per IGT Special 39mila spettatori di flusso e 0,16%. Sul fronte tv free, interessante in seconda serata il bilancio del post Supercoppa Italiana, a quota 465mila e 3,5% su RaiSport. Sostenuta e costante, nell’arco della giornata anche la proposta tematica news di Viale Mazzini sulla cronaca politica nazionale e internazionale. In particolare, tra le 16.49 e le 19.57.00, RaiNews24 ha riscosso 335mila spettatori e l’1,9%.

Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col film francese sentimentale culinario

In prima serata. Su Tv8 La cuoca del presidente 541mila spettatori e 2,1%. Su Rai4 La quinta onda ha raccolto 490mila e 1,91%. Su Nove Accordi & Disaccordi versione prima serata ha riscosso 476mila spettatori e 1,8%. Su Iris Alexander ha totalizzato 378mila spettatori e 1,8%. Su RaiPremium per Baronessa di Carini 354mila e 1,42%. Su Top Crime per Delitto ai Caraibi 337mila e 1,3%. Su 20 per Point Break 318mila e 1,22%. Su Rai Movie Nome di donna ha conquistato 318mila spettatori e 1,2%. Su La5 Chateau Meroux ha conseguito 261mila spettatori e 1%. Su Real Time per Cougar Wives 226mila e 0,81%. Su Rai5 Concerto Sinfonico 180mila spettatori e 0,7%. Su Cine34 per Tutto molto bello 162mila spettatori e 0,62%.

Le altre partite di giornata: Papi vs Corsi

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 47mila e 0,7% e Ogni mattina dopo il tg a 127mila e 0,8%. Al pomeriggio. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 157mila spettatori con 1%. In access. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 579mila spettatori con 2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 486mila spettatori con 1,7%.

In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 338mila e 1,4%. In seconda serata. Su Rai Sport post Supercoppa italiana 465mila spettatori con il 3,5%. Su Nove Migliori fratelli di Crozza 278mila e 1,7%. Su Tv8 Ladre per caso 209mila e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto La cuoca del presidente)