Ascolti tv analisi 20 gennaio: Supercoppa da record, Made in Italy in declino, Sciarelli si avvicina. La7 batte Rete4 su Conte e Biden (e Lady Gaga)

Vola Juventus-Napoli di Supercoppa Italiana, con il migliore risultato per ascolti degli ultimi anni. Perde molto, rispetto all’esordio, Made in Italy su Canale5, nella giornata dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca e della salita per due volte al Colle di Giuseppe Conte. La7 batte Rete4 nel racconto della cronaca e della storia in divenire.

Ascolti tv seconda serata: su Rai1 male Vespa, pur trainato dalla Supercoppa Italiana, quasi raggiunto da Mannoni trainato dalla Sciarelli

Nella giornata delle due visite al Colle di Giuseppe Conte e dell’ingresso alla Casa Bianca di Joe Biden, con l’inno americano strepitosamente interpretato da Stefani Joanne Angelina Germanotta, detta Lady Gaga, il racconto di quanto avveniva a Roma s’intersecava in tv – dal pomeriggio a notte fonda di mercoledì 20 gennaio – con il passaggio di consegne oltreoceano.

Juve e Napoli fanno il botto, Made in Italy abbandonato

Ma partiamo dalla prima serata. Sette giorni prima su Rai1 Juventus-Genoa di Coppa Italia, terminata ai supplementari con la vittoria dei bianconeri tre a due, aveva riscosso 4,865 milioni di spettatori ed il 18,92%. Ieri la sfida finale della Supercoppa, Juventus-Napoli, ai tempi rinviata causa-covid, ha fatto il botto: 7,860 milioni di spettatori ed il 29% di share. La precedente edizione, programmata alle 17.45 del 22 dicembre del 2019, aveva ottenuto 6,3 milioni ed il 34,6%. In termini di numero di spettatori, il match vinto ieri dei bianconeri per due a zero, dopo che Lorenzo Insigne al minuto 80 circa aveva sbagliato il rigore del pareggio, si è collocato al primo posto assoluto tra le sfide della manifestazione (mai giocatesi in prima serata però negli ultimi dieci anni) che pone di fronte il vincitore del campionato di Serie A e quello della Coppa Italia.

L’ammiraglia Mediaset ha riproposto la fiction di produzione in prima tv, Made in Italy, che sette giorni prima era arrivata a quota 3,249 milioni e 13,74%. Alle prese con il calcio la storia con Raoul Bova, Greta Ferro, Marco Bocci, Margherita Buy e Stefania Rocca nel cast, è molto calata, assicurandosi 2,5 milioni ed il 10,9% e superando non di molto Federica Sciarelli e la cronaca nera (Chi l’ha visto? a 2,360 milioni di spettatori e 10,2%). Giù dal podio, molto staccati, sono arrivati i film di Rai2 (Qualcosa di speciale, con Aaron Eckhart e Jennifer Aniston, a 1,429 milioni e 5,6% di share) e Italia 1 (Alice in wonderland, con Mia Wasikowska e Johnny Depp, con 1,163 milioni di spettatori e il 4,6% di share).

Altra sfida La7 vs. Rete4 sulla cronaca calda. Vincono Mentana, Gruber e Purgatori

Tra i talk di approfondimento ha vinto La7 su Rete4. Su La7 Atlantide-Good morning America, con Andrea Purgatori impegnato a commentare con vari ospiti e documenti la svolta in Usa, ha avuto 900mila spettatori e 3,6%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli equamente indirizzata alle vicende nazionali della politica e a quello che stava succedendo a Washington, ha riscosso 800mila spettatori e il 3,4%.

Ma la partita tra le due reti generaliste d’informazione era cominciata molto prima. Nel pomeriggio lo speciale stelle strisce del Tg1 con il 17,3% ha ‘coperto’ un po’ le prestazioni di entrambe (TgLa7 al 4,7% e Tg4 al 2%) le due proposte ibride, ma con Enrico Mentana in chiaro vantaggio sulla concorrenza più diretta. E in access poi c’è stato il solito predominio di Lilli Gruber su Barbara Palombelli e Manuela Moreno (Otto e mezzo al 7,3%, Stasera Italia 5,3% e 4,3%, Tg2Post 4,6%)

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,127 milioni di spettatori con uno share del 14,4%. Su Italia1 CSI Miami 1,2 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,684 milioni di spettatori e 6,2% e Un Posto al Sole 2 milioni di spettatori e 7,1%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,832 milioni e 19,6%, L’Eredità 5,392 milioni e 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,7 milioni di spettatori con 14,1% di share e Caduta Libera 3,8 milioni di spettatori con il 17,1% di share. Su Rai3 TGR 3,375 milioni di spettatori con il 14,3%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,5% di share e Uno Mattina 19%; la prima parte di Storie Italiane 17,8% e 14,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,8% nella prima parte, 16,4% nella seconda e 14,5% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,5%. Su Rai3 Agorà 9,4% di share; Mi Manda RaiTre al 6,1%. Su La7 Omnibus 4,4%. A seguire Coffee Break 5,3%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,2%. Su Canale 5 Forum 16,8%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,2% nella prima parte e 8,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,8%, Quante Storie 5,7%. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share e La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira 7,6% e 5,9%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,3%; Il Paradiso delle Signore 17,1%, Speciale Tg1 17,3%. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 16,9%, Uomini e Donne 21,9%, Amici 16,7%, Grande Fratello Vip 16,1%, Il Segreto 15,4%, Pomeriggio Cinque 13,5%, 14% e 12,5% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 3,4%, Detto Fatto 4,6%. Su Italia1 I Simpson 6,1%, 6,3% e 4,9%. Su Rai3 Aspettando Geo 7,5%, Geo 10,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,2%. Su La7 Tagadà 4,3%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,7% e 12% di share. Su Canale 5 Valentino 6,1%. Su Rai2 Restart 3,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,4%.

Alle 20.00. Tg1 a 6,8 milioni e 26,2%; Tg5 a 5 milioni e 19,1%; e TgLa7 a 1,580 milioni e 6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di Speciale TgLa7)