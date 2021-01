Sky diventa più Fast(web)

Sky e Fastweb alleate per la banda ultralarga

Il Sole 24 Ore, pagina 15, di Andrea Biondi.

Sky si allea con Fastweb per dare un colpo d’acceleratore ai suoi piani sulla banda ultralarga. Da ora in avanti non ci sarà solo Open Fiber a fornire l’infrastruttura d’appoggio. I destini del progetto Sky Wifi saranno legati anche a una Fastweb che mette sul piatto il vantaggio della sua rete già esistente con la media company di casa Comcast che in questo modo, si legge in una nota, «triplica la copertura nazionale». Soddisfatto l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, secondo cui «questa partnership con Fastweb per l’ultimo miglio, insieme a quella già stretta con Open Fiber, ci permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie Ftth e Fttc disponibili sul mercato».

Il risultato sono «1.500 città e grandi comuni» ora immediatamente commerciabili, spiegano da Sky, con la copertura della «quasi totalità dei capoluoghi di provincia», oltre alla crescita sensibile di «copertura a Roma, che passa dal 18% al 74%, e di altre tra le principali città italiane come Firenze e Genova, ora coperte al 94%».

La seconda fase

Quella che ha inizio è una seconda fase per Sky e i suoi piani sulla banda ultralarga, con l’idea di dare una sferzata a un servizio Sky Wifi emblema dello sforzo strategico e su cui sta giocando la sua scommessa una Sky che proprio con questo obiettivo nell’ottobre 2019 aveva chiamato al vertice un manager come Ibarra, forte di esperienze di vertice nelle Tlc (ceo in Wind o nella olandese Kpn), ma oggi al centro di voci – al momento non confermate – di una possibile uscita in vista di un approdo futuro in Engineering.

Di certo sulla fibra la media company sta puntando con decisione, facendo affidamento su una Sky Wifi che promette «la migliore connessione possibile» e che «è ottimizzato per Io streaming e crea nelle case un ecosistema personalizzabile, disegnato intorno alle esigenze delle famiglie». In tutto questo, c’è però da farsi largo in un mercato dei servizi in fibra che non accetta tentennamenti, in una fase di crescita della domanda testimoniata dai dati dell’Osservatorio trimestrale Agcom secondo cui fra Fttc (fibra con rame nell’ultimo tratto), Ftth (fibra fino a casa) e Fwa (wireless e frequenze 5G nell’ultimo miglio) a settembre erano attivi u,84 milioni di accessi (+18,3% su base annua) su un totale di 19,43 milioni di linee fisse con 7,5 milioni di linee in rame a loro volta diminuite di oltre 2 milioni (-22%). Con una simile impennata di linee Fttc (+16%a 8,81 milioni), Ftth (+41,7% a 1,57 milioni) e Fava (+11,4%a 1,44 milioni di linee), l’imperativo per tutti è mettersi in scia e cercare di catturare l’incremento delle richieste. Il mercato potenziale, dunque, c’è.

