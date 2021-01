Sul Festival piomba il Prefetto: Niente pubblico in sala

QN – Quotidiano Nazionale, pagina 13, di Alessandro Farruggia.

La curva pandemica non fa sconti. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.571 nuovi casi di coronavirus contro i 10.497 di martedì. I tamponi effettuati sono 279.762, in aumento rispetto ai 254.070 del giorno prima. Il rapporto tamponi totali/positivi si attesta al 4,85% in salita dal 4,1%. I morti sono 524 (martedì erano stati 603). Sono 22.469, 230 meno di ieri, le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani. Nelle terapie intensiva si trovano 2.461 persone, 26 meno di 24 ore prima. In isolamento domiciliare ci sono 498.623 persone, 11.715 in meno.

Il miglioramento c’è ma è ancora troppo piccolo per consentirsi libertà, come il recente Dpcm e l’ultimo Decreto legge hanno peraltro stabilito. Oltre tutto la campagna vaccinale – complici i ritardi di Pfizer – va molto a rilento. A oggi sono stati somministrati in Italia 1.237.328 vaccini, il 76% delle dosi consegnate e appena 7.595 persone che hanno ricevuto la seconda dose. Pochissime per avere un anche minimo effetto sulla pandemia.

La decisione del Prefetto

E così pur se Sanremo è Sanremo, non ci saranno corsie preferenziali per il Festival: Prefetto di Imperia e il sindaco della città dei fiori concordano che il Festival sarà senza pubblico pagante. «Una cosa è certa scontata per loro e per noi – ha detto il prefetto di Imperia Alberto Intini, che ieri ha incontrato la Rai per iniziare a discutere del piano sicurezza per il prossimo Festival – non sarà un evento pubblico e questo è evidente. L’attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6 (il Festival è in programma dal 2 al 6 marzo ndr.), non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all’aperto. Quindi, non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti».

«È ancora tutto in itinere e prima di compiere valutazioni, bisognerà capire l’evolversi della situazione – ha aggiunto il rappresentante di Governo – l’unica cosa che mi sento di dire è che la norma è chiara e Sanremo non sarà un’eccezione». E il sindaco Alberto Banchieri concorda: «A Sanremo 2021 non ci sarà né pubblico pagante né inviti, come d’altronde ha già ribadito il prefetto Intini ed è scritto nel Dpcm». Ma la Rai ha (forse) un carta di riserva.

L’idea della Rai

La Rai, da quanto filtra, «si atterrà alle disposizioni delle autorità competenti riguardo a ogni decisione relativa alla sicurezza per il prossimo Festival di Sanremo». Ma non potendoci essere il pubblico in sala all’Ariston si starebbe valutando, «sempre se autorizzati», di utilizzare figuranti contrattualizzati visto che l’Ariston è equiparato a uno studio televisivo. Dopo che era circolata l’ipotesi di ospitare il Festival su una nave, adesso quella che va la maggiore in Rai è un festival all’Ariston, ma con pubblico finto.

(Nella foto il Teatro Ariston di San Remo)