Ascolti tv 20 gennaio 2021: la Juventus spazza via il Napoli e Canale5

Ieri, mercoledì 20 gennaio 2021, la partita Juventus-Napoli 29%, la fiction Made in Italy 10,87% e Chi l’ha visto? 10,24%.

Ascolti tv: la finale di Supercoppa italiana su Rai1 ha fatto il botto davanti alla fiction Mediaset e a Rai3

Il calcio in chiaro, soprattutto se ci sono due squadre seguite come Juventus e Napoli, cannibalizzano inevitabilmente gli ascolti tv delle reti generaliste e così ieri sera la finale di Supercoppa Italiana su Rai1, vinta per 2 a 0 dai bianconeri, ha registrato il 29% di share media con 7,860 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa gli ottavi di Coppa Italia tra Juventus e Genoa aveva raccolto il 18,91% e 4,8 milioni.

Seconda posizione per Made in Italy su Canale5 con il 10,87% e 2,525 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la fiction al debutto aveva portato a casa il 13,47% e 3,2 milioni.

Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,24% e 2,360 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 9,74% e 2,1 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio il film Qualcosa di speciale su Rai2 al 5,63% e 1,429 milioni di spettatori, poi Alice in Wonderland su Italia1 al 4,64% e 1,163 milioni e Atlantide – Good Morning America su La7 al 3,58% e 899 mila.

Si chiude con il talk show Stasera Italia Speciale su Rete4 al 3,43% e 798 mila, poi il film La cuoca del Presidente su Tv8 al 2,1% e 541 mila e il talk show Accordi&Disaccordi sul Nove all’1,9% e 508 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Ogni mattina su Tv8 ha registrato una media dello 0,76% nelle due parti del programma.

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,7%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,1%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto la Juventus festeggia la Supercoppa Italiana)