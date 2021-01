Panariello-Giallini nuova coppia comica di Rai3

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: due set separati su un unico palcoscenico, in ognuno dei quali ciascuno fa ciò che vuole. Per poi ritrovarsi al centro e sbeffeggiarsi, in compagnia di ospiti. Lo show s’intitola “Lui è peggio di me”.

Italia Oggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.

Giorgio Panariello torna con un programma quasi tutto suo in tv e porta il varietà comico su Rai3, canale che quasi mai ha dato spazio a questo genere televisivo, accanto a lai Marco Giallini. Due set separati su un unico palcoscenico, in ognuno dei quali ciascuno fa ciò che vuole. Salvo poi ritrovarsi al centro e sbeffeggiarsi, in compagnia di ospiti. Lo show si intitola Lui è peggio di me, prima puntata il 28 gennaio. Nel 2019 Panariello aveva fatto coppia con Sergio Castellitto in Pezzi unici (Rai1), ore ci prova con Giallini, protagonista della fiction Rocco Schiavone (Rai2). Dice Panariello: «Durante il lockdown abbiamo fatto, con Giallini, le dirette Instagram e ci siamo molto divertiti. Ho lavorato con tanti artisti, è difficile mettersi davanti al pubblico con una persona che stimi, ma con cui non hai fatto niente prima. Sento che andrà bene. Il mio tentativo sarà portare avanti il programma, il suo di rovinarlo».

Il successo di Mina Settembre

Serena Rossi festeggia il successo della fiction Mina Settembre (Rai1), ma si appresta all’impegnativo ruolo di conduttrice del nuovo programma del sabato sera della rete ammiraglia (dal 13 marzo), La canzone segreta, e diventa uno dei personaggi di punta della Rai. Spiega: «Durante un collegamento via Zoom con gli autori e il capoprogetto della trasmissione, a un certo punto entra il direttore di Rai1 Stefano Coletta e mi fa: “Allunga la mano”. Io, senza capire, l’ho allungata verso il video e lui: “Tieni, ti stiamo consegnando le chiavi del sabato sera di Rai1”. Lì mi sono commossa, ho pensato a tutto il lavoro, agli sforzi di questi anni».

Ha rifiutato invece di partecipare al remake italiano della serie Usa, This Is Us, che avrà come titolo Noi e sarà prodotta da Netflix, le riprese sono in fase di avvio. Racconta: «Si trattava di un contratto di quattro anni e non me la sono sentita. Durante le vacanze di Natale ho visto la serie originale, che è un capolavoro, e mi sono chiesta se ho fatto la scelta giusta. Sarebbe stato bello, ma è troppo impegnativo avendo un figlio di cinque anni».

L’amica geniale 3

Margherita Mazzucco e Gaia Girace sul set, a Napoli, della terza serie de L’amica geniale (Rai1). RaiFiction ha dato l’ok e la macchina s’è messa in moto. Ma le due protagoniste dopo le prime tre puntate dovranno lasciare il posto ad altre colleghe, poiché ai fini della trama occorrono volti più adulti. Questa volta si attinge al libro Storia di chi fugge e di chi resta, di Elena Ferrante. Tra i locali dove stanno avvenendo le riprese, quelli della storica libreria Pironti, nel centro della città. Il palinsesto prevede la trasmissione in autunno.

