Ascolti tv 18 gennaio digital e pay: Ibra fa doppietta e stacca il BarLume. Aldo, Giovanni e Giacomo lanciano Nove

Su SkyCinema Tana Libera tutti a 476mila spettatori complessivi. Tra le native digitali free in prime time: Su Nove Ammutta Muddica 672mila spettatori e 2,7%. Su Iris Nemico Pubblico 525mila e 2,2%. Su Rai4 Look Away a 489mila e 1,9%. Su Tv8 Il Codice Da Vinci 422mila e 1,9%.

Ascolti tv calcio: il posticipo Cagliari-Milan fa il 3,7% di share

Calcio, ma anche una produzione originale che è divenuta titolo di culto con il passare degli anni in evidenza nella proposta di Sky di lunedì 18 gennaio 2021. Su SkyCinema la prima tv de I Delitti del BarLume-Tana libera tutti ha riscosso 476mila spettatori complessivi. Il posticipo della Serie A, Cagliari-Milan, match vinto due a zero dai rossoneri con doppietta di Zlatan Ibrahimovic, ha conseguito oltre un milione di spettatori ed il 3,7% di share. la settimana scorsa Spezia-Sampdoria, aveva conseguito 367mila spettatori e l’1,4%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale Nove

In prima serata. Su Nove lo spettacolo Ammutta Muddica ha conseguito 672mila spettatori e 2,7%. Su Iris Nemico Pubblico a 525mila e 2,2%. Su Rai4 Look Away a 489mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 Il Codice Da Vinci ha raccolto 422mila spettatori e 1,9%. Su La5 Estate d’amore 302mila spettatori e 1,2%. Sul 20 Hunger Games 294mila e 1,3%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 245mila spettatori e 0,93%. Su Rai Movie Cancelli del cielo a 228mila spettatori e 1,15%. Su Rai Premium Albero dei desideri 197mila spettatori e 0,75%. Su Cine34 I Mostri Oggi 195mila spettatori e 0,76%. Su TopCrime Csi 186mila spettatori e 0,67%.

Nella altre fasce: Papi sprinta su Corsi, i cuochi italiani all’estero di Nove battono quelli d’Italia

In access. Su Tv8 Guess my age a 527mila e 1,9%. Su Nove Deal with it ha raccolto 523mila spettatori e 1,9%. Nel preserale. %. Su Nove Little big Italy 393mila spettatori e 1,7%. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 359mila spettatori con l’1,4%. In seconda serata Su Nove Gino, Gordon e Fred ha conseguito 141mila spettatori e 1%; su Tv8 Das Boot 91mila e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Ammutta Muddica)