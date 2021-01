No, non è più la D’Urso

Gli ascolti della d’Urso vanno sempre più giù: urge una riflessione

Libero, pagina 20, di Stefano Bini.

Il troppo stroppia e Mediaset se ne sta accorgendo. Sono settimane che Pomeriggio Cinque non vince contro Vita in Diretta; è vero che il traino de Il Segreto non è più quello di un tempo, ma il dato oggettivo è che il programma di Barbara d’Urso si salva sul preziosissimo target commerciale, ma non su quello totale. Le partite perse sono altre due, quella di Domenica Live e di Live – Non è la d’Urso; tralasciando ancora una volta il target commerciale, su cui i due programmi sono vincenti poiché hanno un pubblico più giovane del diretto concorrente, qualcosa non va. Picchi o non picchi d’ascolto, zero virgola o meno, Domenica Live è risultata vincente pochissime volte su Da noi… a ruota libera condotto da Francesca Fialdini; il primo si attesta su uno share del 12% mentre Rai1 veleggia quasi sul 14.

Semi-dramma per la prima serata, in cui Live – Non è la d’Urso, nell’ultima puntata, si è accomodato sull’11% di share, facendo 1/3 dei telespettatori della fiction di Rai1 e quasi la metà dello share. In seconda serata, la d’Urso è volata al 23%, ma questo accade per mancanza di alternativa sulle altre reti e perché lo spettatore prima di andare a letto vuole leggerezza e zero impegno; la partenza della trasmissione al 7% non giova alla rete, a Publitalia e alla stessa d’Urso.

