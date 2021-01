Via da Mediaset due vicedirettori di rete, ma arriva la Champions

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: sono Carlo Panzeri (Canale 5), in azienda da 25 anni, e Piercarlo Guglielmi (Italia 1), 21 anni alle spalle. Inizio di un repulisti dirigenziale? La risposta è no. Ma…

Mediaset, in uscita due vicedirettori di rete. La Champions su Canale5 e in streaming

Italia Oggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.

L’organizzazione di Mediaset non ha più bisogno della figura del vicedirettore di rete, che via via ha perso di centralità nella gestione dei canali. Per questo ormai da anni non era più previsto un vicedirettore a Rete4, canale guidato da Sebastiano Lombardi dal novembre 2014. E per lo stesso motivo, ora, lasciano Mediaset dopo un’esperienza decennale sia il vicedirettore di Canale5 (diretto da Giancarlo Scheri), sia quello di Italia1 (diretto da Laura Casarotto).

Carlo Panzeri, da 25 anni e mezzo in Mediaset, era diventato vicedirettore di Canale5 nel novembre 2014. In precedenza, dal 2003 al 2006, era stato responsabile del coordinamento palinsesti di Mediaset, e, successivamente, era passato alla vicedirezione di Rete4, Iris e Top Crime fino all’ottobre 2014. Piercarlo Guglielmi, da 21 anni e mezzo in Mediaset, era invece vicedirettore di Italia1 dall’agosto 2016, dopo aver ricoperto l’incarico di head of programming di Italia1 dal 2006 al 2016.

Non si tratta di tagli

Sia per Panzeri, sia per Guglielmi si tratta, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, di un addio non traumatico, e concordato con l’azienda, all’interno di una normale rotazione di dirigenti Mediaset che porta a circa 15 uscite all’anno e, più o meno, ad altrettanti ingressi. Non c’è, insomma, un piano organico di tagli di figure apicali un po’ ridondanti all’interno degli organigrammi Mediaset, come da più parti, invece, si temeva.

E, per il momento, sempre secondo quanto risulta a Italia Oggi, non ci sono neppure precise strategie di riduzione della redazione di NewsMediaset (circa 400 giornalisti). Che, anzi, potrebbe trovare nuovi ambiti di impiego nella Champions League di calcio, di cui il Biscione si è aggiudicato un importante pacchetto di diritti tv per il triennio 2021-2024. L’asta Uefa ha infatti assegnato ufficialmente ad Amazon Prime Video i diritti esclusivi per 16 partite di Champions del mercoledì, oltre alla finale di Supercoppa europea. Ancora ufficiosamente, anche se ormai è certo, invece, Mediaset si è portata a casa i diritti in chiaro delle 16 partite del martedì e della finale di Champions League (tutte saranno trasmesse su Canale5) e poi degli altri 104 match di Champions da distribuire, però, solo in streaming e a pagamento.

(Nella foto la sede Mediaset a Cologno Monzese)