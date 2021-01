Maradona in Tv diventa un caso

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: “Sueno bendito”, serie tv su Amazon Prime Video sulla sua vita da romanzo, è ormai pronta. Trattandosi di Diego, però, i colpi di scena non sono mancati da subito. E così nei giorni scorsi l'avvocato Fernando Burlando, legale di Claudia Villafane, la ex moglie, ha presentato un esposto per bloccare la messa in onda, prevista per marzo.

«Io Claudia, dipinta come una furfante» l’ex moglie di Diego blocca Sueno bendito

Il Mattino, pagina 17, di R.S.

I primi fotogrammi sono usciti. Del resto il progetto a Diego era piaciuto. E la serie tv su Amazon Prime sulla sua vita da romanzo era ormai pronta. Trattandosi di Maradona i colpi di scena non sono mancati da subito. E così nei giorni scorsi l’avvocato Fernando Burlando, legale di Claudia Villafane, ex moglie di Diego Armando Maradona, ha presentato un esposto per bloccare la serie Sueno bendito di Amazon su Diego. «Perché Claudia viene raccontata come una furfante. Non è sufficiente che sia cambiato il nome del personaggio. Si deve rispettare la dignità di moglie e madre. Bisogna vedere, poi, quando Maradona ha firmato la liberatoria, se prima delle sette di sera o dopo, se era sobrio o meno».

Parole da un lato anche offensive, perfettamente in linea purtroppo con gli ultimi anni del Diez, che con la sua famiglia aveva un rapporto a dir poco turbolento. In occasione dei suoi 60 anni, lo scorso novembre, Diego pubblicò anche una foto della serie, lui che era stato tradito anche dai tanti film che lo avevano ritratto non sempre in maniera fedele. Ormai il biopic di Maradona è quasi pronto e c’è anche molta attesa, soprattutto nella sua Argentina e nel mondo ispanico. Le prime immagini sono passate attraverso il programma televisivo Intrusos e riguardavano il trailer della prima stagione di «Maradona, sueño bendito. Prime immagini che, non c’è neanche il bisogno di sottolinearlo, hanno fatto il giro del mondo in pochissimi minuti, ritraendo solo alcuni estratti della serie tanto attesa che nelle intenzioni della produzione verrà trasmessa a marzo di quest’anno.

(Nella foto Diego Armando Mardona e l’ex moglie Claudia Villafane)