Ascolti tv 13 gennaio digital e pay: con Renzi che lascia il governo SkyTg24 batte RaiNews24. Boom rosa di Tv8

Su SkyCinemaUno per Odio l’estate 86mila spettatori di flusso e 0,34%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Io prima di te 664mila e 2,7%. Su Iris Il discorso del Re 486mila e 1,95%. Su 20 X-Men 407mila e 1,55%. Su La5 L’appuntamento a San Valentino 355mila spettatori e 1,37%.

Ascolti Tv ulteriori dei grandi gruppi: altre Rai 6,34% nell’intera giornata e 5,33% in prima serata; altre Mediaset 8,7% e 9,1%.

La Coppa Italia, ieri – mercoledì 13 gennaio – ha occupato il pomeriggio e la prima serata della tv pubblica mettendo in campo Inter, Napoli e Juventus nell’ordine. Niente di strano così, che molti tra gli appassionati abbonati a Sky abbia scelto la Rai per seguire i match. Ma ad accendere la pay – oltre al monitoring ben fatto sulla pandemia – ieri al pomeriggio è stata l’attesa conferenza stampa di Matteo Renzi, che ha annunciato l’uscita di Italia Viva dal governo. Tra le 18.15 e le 19.26, in particolare, SkyTg24 ha avuto 335mila spettatori e l’1,8% di share. Tra le 17.00 e le 20.00, invece, RaiNews24 ha riscosso 262 mila spettatori e l’1,46%. Inoltre su SkyCinemaUno per Odio l’estate 86mila spettatori di flusso e 0,34%.

Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col film sentimentale, male il calcio spagnolo su Nove

In prima serata. Su Tv8 Io prima di te ha avuto 664mila spettatori e 2,72%. Su Iris Il discorso del Re ha avuto 486mila spettatori e 1,95%. Su 20 per X-Men 407mila e 1,55%. Su La5 L’appuntamento a San Valentino ha avuto 355mila spettatori e 1,37%. Su Rai Movie La corrispondenza ha avuto 330mila spettatori e 1,3%. Su Rai4 Flatliners ha avuto 311mila e 1,24%. Su Top Crime per Delitto in Camargue 272mila e 1%. Su RaiPremium Anita Garibaldi 234mila e 1,2%. Su Cine34 Tutti contro tutti ha avuto 210mila spettatori e 0,83%. Su Nove Real Sociedad-Barcellona di coppa di lega ha avuto 185mila spettatori e 0,8%. Su Real Time Io e la mia ossessione 178mila e 0,7%.

Le altre partite di giornata: Papi vs Corsi

In access. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 553mila spettatori con 2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 362mila spettatori con 1,4%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 245mila spettatori con 1,6%. In preserale. Su Nove Little big Italy 327mila e 1,5%. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 291mila e 1,2%. In seconda serata. Su Tv8 Zohan 159mila e 1,7%.

