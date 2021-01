Ascolti tv analisi 13 gennaio: la Coppa Italia spinge Rai, Made in Italy da rivedere. La7 prostra Mentana ma segue la crisi meglio di Rete4

Vince Juventus-Genoa di Coppa Italia, terminata ai supplementari col 18,9%, vanno bene anche i match di Inter e Napoli al pomeriggio. Si salva Made in Italy su Canale5, nella giornata della crisi di governo innescata da Matteo Renzi. La7 batte Rete4: scende in campo Enrico Mentana e va sopra media col tg, lo speciale pomeridiano e quello di prima serata, mentre Gruber fa il botto in access. Travolta Palombelli.

Ascolti Tv seconda serata: su Rai1 Vespa, trainato dalla Coppa Italia, fa un po’ meglio di Mannoni, trainato dalla Sciarelli

La conferenza stampa di Matteo Renzi al pomeriggio, che ha dimesso le due ministre e il sottosegretario di Italia Viva, un consiglio dei ministri serale molto delicato, il primo voto della Camera Usa sull’impeachment a Donald Trump hanno caratterizzato la giornata e la serata televisiva di mercoledì 13 gennaio, costringendo Enrico Mentana alle solite maratone e Lilli Gruber ad andare in diretta in access. La7, alla fine, ha gestito – dicono i meter – meglio di Rete4 l’emergenza politica e televisiva.

Juve ‘batte’ anche il Milan ai rigori

Ma partiamo dalla prima serata. La sera prima su Rai1 Milan-Torino di Coppa Italia, assegnata ai rigori ai rossoneri, aveva avuto 4,152 milioni di spettatori e 16,2%. Ieri Juventus-Genoa, terminata ai supplementari con la vittoria dei bianconeri tre a due, ha riscosso 4,865 milioni di spettatori ed il 18,92%. L’ammiraglia Mediaset, considerato il contesto, si è difesa bene. La fiction di produzione in prima tv, Made in Italy, con Raoul Bova, Greta Ferro, Marco Bocci, Margherita Buy e Stefania Rocca nel cast, che poteva essere l’ennesimo tracollo di queste operazioni del Biscione, ha avuto un bilancio discreto: 3,249 milioni di spettatori ed il 13,74% di share. Sul terzo gradino del podio, dopo avere monitorato le vicende della crisi in apertura, si è collocata Federica Sciarelli con la cronaca nera (Chi l’ha visto? a 2,195 milioni di spettatori e 9,75%.

Mentana si autotraina e spinto da Gruber batte Palombelli. Moreno c’è, Vespa non vola

Enrico Mentana si è messo sulle piste di Matteo Renzi già dal pomeriggio (a 896mila e 5%, ha corso dietro lo speciale del Tg3), ha superato la media ordinaria con il TgLa7 delle 20.00 (1,7 milioni e 6,5%), e poi dopo una super Lilli Gruber (2,381 milioni e 8,54%), con poche cartucce a disposizione ha portato a casa un notevolissimo bilancio di 1,334 milioni di spettatori ed il 5,4% in prima serata. Dall’altra parte della barricata, su Rete 4 Stasera Italia ha fatto una buona prestazione in access (1,684 milioni e 6,1%), ma rimanendo distante da Otto e mezzo, e dietro l’edizione large di Tg2Post (1,752 milioni e 6,4%). Lo speciale di Barbara Palombelli ha portato a casa un comunque onesto bilancio di 1,057 milioni di spettatori ed il 4,64%. Il direttore delle maratone ha perso il confronto con il film di Italia 1 (The Martian a 1,666 milioni ed il 7,4%), ma ha battuto quello di Rai2 (La ragazza dei tulipani a 1,153 milioni e 4,95% di share). Sempre in tema racconto della politica, in seconda serata non è stato particolarmente brillante il bilancio di Porta a Porta. Trainato dalla Juve, Bruno Vespa ha conseguito comunque l’11,3% ed il 12% di share, avvicinato da Linea Notte al 9,6% dopo la Sciarelli.

Le altre partite di giornata. Panicucci vola. Bene l’Inter su Rai1 e il Napoli su Rai2. Solida Clerici, ma anche Palombelli a pranzo

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,373 milioni di spettatori con uno share del 15,8%. Su Italia1 CSI Miami 1,187 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,665 milioni di spettatori e 6,2% e Un Posto al Sole 2 milioni di spettatori e 7,2%. Nella sfida tra le signore dei talk che vanno in onda in access ha vinto Lilli Gruber, davanti a Manuela Moreno e Barbara Palombelli. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 2,381 milioni e 8,5% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha raccolto 1,752 milioni di spettatori e il 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,684 milioni di spettatori e 6,1% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,455 milioni e 17,8%, L’Eredità 5,138 milioni e 22,6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,2 milioni di spettatori con l’11,9% di share e Caduta Libera 3,4 milioni di spettatori con il 15,4% di share. Su Rai3 TGR 3,370 milioni di spettatori con il 14,3%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12% di share e Uno Mattina 15,4%; la prima parte di Storie Italiane 14,5% e 13,3%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,8% nella prima parte, 17,9% nella seconda e 14,7% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,8%. Su Rai3 Agorà 8,7% di share; Mi Manda RaiTre al 5%. Su La7 Omnibus 4,1%. A seguire Coffee Break 5,1%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,6%. Su Canale 5 Forum 16,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% nella prima parte e 8,7% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,7%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share e La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 7% e 4,9%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il Paradiso delle Signore 12,6%, la partita di Coppa Italia Fiorentina-Inter 18,8%. La Vita in Diretta 12,6%. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 15,7%, Uomini e Donne 21,2%, Amici 17,1%, Grande Fratello Vip 15,9%, Il Segreto 14,1%, Pomeriggio Cinque 14.4%, 14,5% e 10,5% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 4,8%, Detto Fatto 6,9%, la partita di Coppa Italia Napoli-Empoli 8,9%. Su Italia1 I Simpson 4,9%, 5,9% e 4,8%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,5%, Tg3 Speciale 8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,4%. Su La7 Tagadà 4,6%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,3% e 12% di share. Su Canale 5 il Yves Saint Laurent 6,2%. Su Rai2 Restart 2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,6%.

Alle 20.00. Tg1 a 6,695 milioni e 26%; Tg5 a 4,984 milioni e 19,1%; e TgLa7 a 1,7 milioni e 6,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento conclusivo di Speciale TgLa7)