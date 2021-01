RaiPlay sbarca su Sky Q

RaiPlay pronta a salire su SkyQ

Italia Oggi, pagina 16, di Claudio Plazzotta.

Le app dei due principali broadcaster della tv generalista, RaiPlay e MediasetPlay, stanno cominciando a lavorare sul fronte delle produzioni originali perché per loro è necessario diventare brand affermati e riconoscibili in sé nel nuovo mondo delle smart tv. Un mondo dove, tanto per dire, il telecomando non ha i numeri, in cui si naviga con le logiche del web, e dove gli lcn e il valore di avviamento dei canali, Rai1 o Canale5, sono destinati a sparire. Per il momento MediasetPlay è un po’ timida: ci si concentra molto sul materiale d’archivio, sulle pillole sportive o dei brand di intrattenimento (da Temptation Island al GF), ma al suo interno sembrano convivere molte isole produttive un po’ autonome, da Le Iene a Publitalia fino a Witty tv (la società di Fascino pgt, al 50% Mediaset e al 50% di Maria De Filippi), con progetti diversi tutti comunque ben valorizzati nelle classifiche digitali di Auditel (basti guardare al docu-reality Giortì o al quiz Mooney show).

Più strutturata la piattaforma RaiPlay guidata da Elena Capparelli, che in questi giorni, peraltro, come lei spiega a ItaliaOggi, sta trattando con il gruppo Sky per portare anche RaiPlay di default su SkyQ: «Ci stiamo lavorando, la nostra app RaiPlay è ovunque, e c’è un interesse reciproco Rai-Sky a chiudere l’intesa. RaiPlay è leader per consumi sulle smart tv, battiamo tutta la concorrenza e abbiamo adeguato i nostri standard a quelli degli over the top internazionali», con 17,2 milioni di utenti (+3,2 milioni rispetto al 2019), oltre 100 milioni di video visti al mese (+80% sul 2019), e più di 25 milioni di download della app (+7,5 milioni rispetto al 2019).

I picchi di ascolto di RaiPlay ci sono stati con fenomeni Rai quali Il paradiso delle signore, Il collegio o il Festival di Sanremo. Ma, come detto, la piattaforma ormai distribuisce tantissimi prodotti originali: grandi audience per il docutrip di Jovanotti Non voglio cambiare pianeta, la serie dei The Jackal Tanto non uscivo lo stesso, il programma Storie di un’altra estate (Diodato), Allevi in the jungle (con Giovanni Allevi), la trasmissione musicale Star club.

(Nell’immagine il logo di RaiPlay)