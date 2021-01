Ascolti tv 12 gennaio digital e pay: Borghese re dei tanti cuochi alla riscossa col pesce crudo. Iris batte Montrucchio

Su SkyUno 4Ristoranti 301mila spettatori e 1,1% con la puntata barese. Tra le native digitali free in prime time: Su Iris Fuoco della giustizia a 587mila e 2,23%. Su Real Time Primo appuntamento 553mila e 2,1%. Su Rai Movie Word and Pictures 532mila e 2,1%. Su Tv8 Festa di Natale da sogno 498mila spettatori e 1,9%.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,8% nell’intera giornata e 7,5% in prima serata; altre Mediaset 8,7% e 9,15%

È stata la serata della crisi di governo annunciata e della Coppa Italia in onda su Rai1, quella di martedì 12 gennaio. Milan-Torino, in particolare, terminata con la vittoria rossonera ai rigori, ha molto attratto gli spettatori di Sky. Nonostante questo su SkyUno 4 Ristoranti ha avuto ben 301mila spettatori (431 mila complessivi) e l’1,1% con la puntata sugli esercizi forti col pesce crudo a Bari.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio Iris, Real Time e Rai Movie. In seconda serata vola Il salone delle meraviglie

In prima serata. Su Iris Fuoco della giustizia a 587mila e 2,23%. Su Real Time Primo appuntamento ha raccolto 553mila spettatori e 2,1%. Su Rai Movie Word and Pictures a 532mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Festa di Natale da sogno ha raccolto 498mila spettatori e 1,9%. Su Rai Premium la replica di Volare – La Grande Storia di Domenica Modugno a 420mila spettatori e 1,8%. Su Nove The Expatriate ha conseguito 412mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Red Lights a 376mila spettatori e 1,48%. Su Giallo la serie Fast Forward a 350mila e 1,4%. Sul 20 Final Score 338mila e 1,3%. Su Cine34 Grandi Magazzini 283mila spettatori e 1,1%. Su TopCrime Forever 205mila spettatori e 0,74%. su Dmax Il boss del paranormal a 176mila e 0,6%. Su La7d Drop Dead Diva 72mila e 0,3%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 635mila e 2,3%. Su Nove Deal with it ha raccolto 573mila spettatori e 2,1%; su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci 308mila e 1,1%.

Nel preserale. Su Nove Little big Italy a 339mila e 1,5%. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 334mila spettatori con l’1,4%.

In seconda serata. Su Real Time Il Salone delle Meraviglie 409mila spettatori con l’1,7% di share. Su Tv8 Il Natale dei ricordi 240mila e 1,8%. Su Nove Gli Intoccabili ha conseguito 137mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di 4 Ristoranti)