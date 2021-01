Ascolti tv 11 gennaio digital e pay: I Delitti ‘freschi’ del BarLume meglio di Spezia-Samp su Sky. Vola RaiPremium

Su SkyCinema Mare forza quattro a 560mila spettatori complessivi. Tra le native digitali free in prime time: Su Rai Premium Due matrimoni e un Natale 588mila e 2,3%. Su Iris Man of Honor a 434mila e 1,8%. Su Cine34 Belli di papà 386mila e 1,53%. Su Tv8 Pulp Fiction 376mila spettatori e 1,7%.

Ascolti Tv calcio: Spezia-Sampdoria, vinto dai rivieraschi di levante per due a uno, ha conseguito 367mila spettatori e l’1,4%.

Calcio, ma soprattutto produzione originale in evidenza nella proposta di Sky di lunedì 11 gennaio 2021. Su SkyCinema la prima tv de I Delitti del BarLume-Mare forza quattro ha riscosso 560mila spettatori complessivi (battendo il bilancio della prima tv dell’anno passato del 6%). Il posticipo della Serie A, Spezia-Sampdoria, vinto dai rivieraschi di levante per due a uno, ha conseguito 367mila spettatori e l’1,4%. Dopo il match Calciomercato l’Originale ha avuto 226mila spettatori e l’1,3% di share, battendo il bilancio del battesimo. Inoltre su SkyUno Hell’s Kitchen Usa ha avuto 78mila spettatori e 0,3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale a sorpresa RaiPremium

In prima serata. Su Rai Premium Due matrimoni e un Natale 588mila spettatori e 2,3%. Su Iris Man of Honor a 434mila e 1,8%. Su Cine34 Belli di papà 386mila spettatori e 1,53%. Su Tv8 Pulp Fiction ha raccolto 376mila spettatori e 1,7%. Su Nove Fantozzi contro tutti ha conseguito 340mila spettatori e 1,4%. Sul 20 Hunger Games 330mila e 1,4%. Su Rai4 The Midnight Man a 323mila spettatori e 1,25%. Su La5 Rosamunde Pilcher 251mila spettatori e 1%. Su Rai Movie Cordura a 241mila spettatori e 1%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 221mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Csi 164mila spettatori e 0,6%.

Nella altre fasce

In access. Su Tv8 Guess my age a 551mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 510mila spettatori e 1,9%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 376mila spettatori con l’1,5%. Su Nove Little big Italy 367mila spettatori e 1,6%. In seconda serata Su Nove Ci pensa Antonino ha conseguito 141mila spettatori e 1,1%; su Tv8 Das Boot 68mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Mare forza quattro)