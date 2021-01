Ascolti tv 11 gennaio analisi: Signorini turba i sogni di Fiorellino psicanalizzando i vipponi. Poi Ranucci e i film, Porro insipido

Ascolti tv, dietro le ammiraglie c’è Report, poi è Mechanic il film leader.

Il tema del rapporto con il padre è una costante di questa edizione di Grande Fratello Vip. Che dopo avere psicanalizzato l’intera famiglia Goria e chiamato in causa Walter Zenga, anche ieri – lunedì 11 gennaio – non ha fatto mancare i momenti di confronto profondo col passato (Dayane Mello ha visto un filmato/messaggio della madre che l’aveva abbandonata a sette anni). Un filone freudiano che sta funzionando. Per la seconda settimana consecutiva, così, Rai1 ha perso la sfida contro Alfonso Signorini e i vipponi. Penso che un sogno così…, lo spettacolo teatrale alla prima tv di Beppe Fiorello, sempre sul palco accompagnato dal fantasma del padre e da quello di Domenico Modugno e supportato con un cameo sentimentale anche dal fratello Rosario, ha conseguito 2,8 milioni di spettatori ed il 12,3% che sull’ammiraglia pubblica però non sono un bilancio sufficiente.

Su Canale 5, comunque, è calata anche la puntata del reality caratterizzata dall’eliminazione di Mario Ermito, a quota 3,291 milioni e 19,6% (era arrivata fino a quota 3,491 milioni ed il 19,6% sette giorni prima). Non è arrivata troppo distante da Fiorellino la puntata di Report. Il programma di Sigfrido Ranucci che sette giorni prima era stato incentrato monograficamente sulla trattativa stato-mafia aveva riscosso quasi 3 milioni di spettatori e l’11,5% di share; ieri parlando di mascherine e dati sulla pandemia, ma anche di codice ateco per youtuber, la trasmissione ha avuto quasi 2,6 milioni di spettatori ed il 10,2%, rimanendo all’altezza dell’ottima media stagionale.

Va forte Jason Statham. Porro non coglie le opportunità

Sul quarto gradino della graduatoria si è issato il film action di Italia 1 (Mechanic:Resurrection a 1,888 milioni ed il 7,5%), sul quinto quello drammatico di Rai2 (L’Uomo sul treno a 1,669 milioni ed il 6,6%). In calo è stata – nonostante la flessione di Report, la prestazione sotto media di Rai1, ed un posticipo non appealing (Spezia-Sampdoria a 367mila spettatori e 1,4%) della Serie A – la prestazione di Nicola Porro. Quarta Repubblica, ospitando tra gli altri Francesco Rutelli, Antonio Tajani, Beatrice Lorenzin, Marco Cappato, Guido Rasi, Giordano Bruno Guerri, Anna Monia Alfieri, Roberto Arditti e Daniele Capezzone e dando spazio a Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi, ha avuto 1,053 milioni di spettatori con il 5,4% di share (1,296 milioni di spettatori e il 5,9% di share sette giorni prima). Quarta Repubblica ha comunque battuto il film su La7 (Witness a 651mila e 2,7%).

Le altre partite di giornata. Bene Amadeus e Gruber, ma anche Insinna

In access Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,579 milioni di spettatori e 20,4%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,467 milioni di spettatori con il 16,3%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,171 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,434 milioni di spettatori e 5,4% e Un Posto al Sole 1,791 milioni di spettatori e 6,5%. Su La7 per Otto e Mezzo, con Andrea Scanzi, Lina Palmerini, Pierluigi Bersani ospiti di Lilli Gruber, 2,058 milioni e 7,5% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Matteo Ricci, Augusto Minzolini, Maurizio Belpietro, Gianfranco Pasquino tra gli ospiti di Barbara Palombelli, 1,370 milioni e 5,1% di share e poi 1,180 milioni e 4,3% di share. Su Rai2 per Tg2 Post, con Francesco Caio, Fabio Tamburini, Carlo Cottarelli e Mario Baldassarri tra gli ospiti di Manuela Moreno, 1,166 milioni e 4,2% di share.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,936 milioni di spettatori e 20,9%, L’Eredità 5,627 milioni di spettatori e 24,8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,618 milioni di spettatori e 14,3%, Caduta Libera 3,752 milioni di spettatori con il 17%. Su Rai3 il TGR 3,596 milioni di spettatori e 15,2%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 12,6% e 18,7%; Storie Italiane 17,1% e 14,3% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,1%, 16,9% e 14,7%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,8%. Su Rai3 Agorà 7,7% di share, Mi Manda RaiTre al 5,9%. Su La7 Omnibus 3,9%, Coffee Break 4,6%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 16,5%. Su Rai2 Fatti Vostri 6,3% e 8,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,8%. Su Rai3 Elisir 7,5%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Il Segreto 1,1% di share, La Signora in Giallo 3,7%. Su La7 L’Aria che Tira 6,1% e 4,4%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,4% e Il Paradiso delle signore 17%. Vita in diretta 16,8% di share (presentazione 16,1%). Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 16,7%, Uomini e donne 22,2%, Amici 18,5%, il Grande Fratello Vip 17,3%, Pomeriggio Cinque 14,7% e 15,1%. Su Rai 2 Detto fatto 4,6%. Su Rai3 Geo 7,7% e 12,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Tagadà 3,8% e 1,8%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 5,9%. Su Canale 5 il GfVip Live 17,8%. Su Rai 3 Dottori in corsia 5,8%. Su Italia1 Tiki Taka 4,4% di share. Alle 20: Tg1 6,692 milioni e 25,9%, Tg5 5,071 milioni e 19,4%; TgLa7 a 1,5 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(Un momento topico di Penso che un sogno così)