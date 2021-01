Valeria Marini: In amore sono abbastanza fedele

Il 2021 di Valeria Marini: «I sogni sono il motore dei progetti»

Libero, pagina 20, di Umberto Piancatelli.

La notte di Capodanno l’abbiamo vista al Grande Fratello cantare, ballare e giocare con gli inquilini della casa. Così Valeria Marini si è confermata personaggio amatissimo dai telespettatori e ha iniziato l’anno nel migliore dei modi. Ma l’icona della televisione, come tutti gli italiani, sta vivendo un periodo particolare. «È stato tutto molto difficile» dice la Valeriona nazionale «ma grazie a Dio, questa pandemia, sta passando. Con l’arrivo del vaccino, anche se ci vorranno dei mesi, torneremo alla vita di sempre e ci ritroveremo con un bagaglio importante, perché in questo periodo ognuno di noi ha sofferto ed è stato male. Ne usciremo con la consapevolezza di quanto sono importanti i rapporti, gli abbracci, la solidarietà. In un mondo così frenetico, dove si corre dietro solo ai guadagni e alle cose superficiali sgomitando, il Corona ci ha resi consapevoli di quali sono i valori che contano nella vita».

È cambiata la tua vita?

«Certo che è cambiata! È stato un momento di difficoltà e di rinunce e anche di paura. Soprattutto è stato duro rispettare la distanza tra le persone. Non vedo l’ora di tornare a una situazione di normalità».

Saremo diventati anche più buoni?

«Dipende dal proprio carattere. Molte persone sono diventate più sensibili, altre invece più aggressive. Diciamo che questa pandemia è stata una grande lezione per tutti».

Professionalmente hai fatto di tutto. Hai ancora sogni nel cassetto?

«Bisogna sempre avere dei sogni, perché sono il motore di tanti progetti. Anzi, quello che ci ha insegnato questa pandemia, è che non bisogna dare nulla per scontato».

Sei felice?

«Oggi no. Diciamo che l’ottimismo aiuta a raggiungere la felicità. E con il nuovo anno spero che arrivi».

Un noto proverbio dice che in amore, quando si chiude una porta, si apre un portone.

«È vero, ma tutto dipende da noi. Comunque, questo proverbio lo si potrebbe applicare a ogni situazione della vita».

Ma in amore sei fedele?

«Sì, sono abbastanza fedele».

(Nella foto Valeria Marini)