Ascolti Tv pay & free: The Undoing parte col botto su Atlantic. Montrucchio sfonda anche coi dolci e lotta con Iris

Tante native digitali free approfittano del risultato modesto di Rai1. Sempre bene Bonan e company alla sera sulla pay

Una bella e lunga promozione e alla fine (anzi all’inizio) i risultati sono arrivati. Serata molto favorevole per Sky Atlantic che ieri – venerdì 8 gennaio – ha fatto esordire l’attesa serie The Undoing-Le verità non dette, diretta dal premio Oscar Susan Bier. La storia con Nicole Kidman, Hugh Grant e l’italiana Matilda De Angelis, ha portato a casa con i primi due episodi più ‘spinti’ on demand 294mila spettatori e 261mila spettatori (con il terzo, ascolti di flusso a 135mila spettatori). Si tratta del miglior esordio di una serie HBO da quando esiste Atlantic. Ieri inoltre Sky è andata forte anche con Calciomercato l’Originale, a 135mila spettatori, e con il film di SkyCinema, Inganno Perfetto, a 195mila spettatori complessivi.

Inoltre sulle free. Dolce prime time per Real Time, vola anche Iris

In prima serata. Su RealTime Bake Off Italia- Dolci sotto un tetto con Flavio Montrucchio alla conduzione, ha conseguito 709mila spettatori ed il 2,7% di share. Su Iris Mystic River 701mila e 3%. Su Nove il meglio di Fratelli di Crozza a 628mila e 2,4% (e poi in seconda serata La Confessione, con Mara Maionchi ospite di Peter Gomez, a 332mila e 1,7%). Su 20 Death Race a 590mila e 2,36%. Su RaiMovie Pane amore e fantasia 435mila e 1,7%. Su Rai Premium Pagine d’amore a Natale 435mila spettatori e 1,68%. Su Tv8 4 Ristoranti a 429mila e 1,8%.