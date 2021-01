Ascolti Tv pay & free: MasterChef sfiora 1 milione e fa il 74% di permanenza. In chiaro vincono Argento e Diesel

Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri lievitano nel 2021

Giornata e contesto favorevoli, stavolta, per la nuova puntata di Masterchef su SkyUno, giovedì 7 gennaio. Il 31 dicembre, la precedente puntata del talent culinario su SkyUno aveva ottenuto 611mila spettatori e poi 563 mila con il secondo episodio (media a 563mila). Ieri, in una situazione competitiva allargato e ricca di opzioni, ma meno particolare, Masterchef ha praticamente raddoppiato i consensi o quasi. Antonio Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno avuto complessivi 1,148 milioni di spettatori al lordo di tutte le visioni differite, con il primo episodio sopra quota 1,2 milioni ed il 3,5% ed il secondo a 1,078 milioni ed il 4%. Gli ascoltatori di flusso dei due episodi si sono collocati, nell’ordine, tra i 940mila spettatori e i 970mila. Eccezionale l’indicatore della permanenza (74%), degli episodi in cui sono stati eliminati Irish e Sedighe.

Sulle free si sveglia Rai4 con un action

In prima serata. Su Rai4 xXx a 625mila e 2,41% con Vin Diesel e Asia Argento nel cast. Su Nove Gli Intoccabili a 499mila e 2%. Su Iris Ultima Alba 389mila spettatori e 1,53%. Su Tv8 Kill Bill Volume 1 a 329mila e 1,27%. Sul 20 Self-Less 319mila spettatori 1,24% di share. Su Cine 34 Cornetti alla crema 280mila e 1,1%. Su La5 Le vere luci del Natale è stato visto da 250mila spettatori con 0,93%. Su Rai Premium Anna ed il re di Dresda 223mila spettatori e 0,84%. Su RealTime Vite al limite 201mila spettatori con 0,76%. Su RaiMovie Brave ragazze, 185mila spettatori con 0,7%. Su TopCrime Silenzio dell’acqua, 66mila spettatori con 0,3%.

In access. Su Tv8 Guess my age 582mila e 2,1%; su Nove Deal with it a 436mila e 1,6%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 398mila e 1,6%; su Nove Little big Italy a 256mila e 1,2%. In seconda serata. Su Tv8 Kill Bill Volume 2 257mila e 2,5%; su Nove Ben Hur a 111mila e 1,4%. In day time. Su Tv8 Scambio di Natale 93mila e 1,4%; Vite da copertina a 176mila e 1,1%

Emanuele Bruno

(Nella foto i due eliminati di ieri)