Ascolti tv 7 gennaio: Elena Sofia Ricci bastona Yaman, futuro Sandokan. Il solito Del Debbio precede Mannoni e Purgatori

A tutta Lux. Suor Angela straccia Can Yaman, che vestirà i panni della tigre della Malesia nella prossima fiction dei Bernabei. Dritto e rovescio non cambia registro (ancora con Salvini imbronciato, e Cruciani con le corna di Jake Angeli), e Mannoni e Purgatori non sfigurano.

Sempre un quarto della platea tv per la suora impegnata ma inquieta. Buona prova di Masterchef su SkyUno

Un giovedì speciale quello del sette gennaio, ancora caratterizzato dalle emozioni e dai riflessi della calata dei barbari trumpiani a Capitol Hill, con tre programmi di approfondimento – un rientro e due speciali – focalizzati sull’argomento. Tornava inoltre in scena su Rai1 Che Dio ci aiuti 6, col convento di Suor Angela trasferito ad Assisi, e tanti tumulti emotivi per i principali personaggi della storia, a partire da quello interpretato da Elena Sofia Ricci.

La nuova edizione della serie Lux è partita bene, con 6,059 milioni di spettatori ed il 24,5%, in pratica replicando il risultato del battessimo dello scorso anno (6,1 milioni di spettatori). Canale 5 si è difesa come ha potuto. La serie turca Daydreamer, con Can Yaman (futuro Sandokan per la Lux con Luca Argentero nei panni di Yanez) e Demet Özdemir promossi in prima serata, si è fermata a quota 2,356 milioni e11%, lasciando ampio margine di crescita alla commedia di Italia 1 (Il ricco, il povero ed il maggiordomo a 1,6 milioni e 6,1%) ed ai tre talk.

Del Debbio punta su Arcuri e Salvini e batte i competitor; buona prova però di Mannoni/Botteri/Annunziata su Rai3 e Purgatori/Veltroni/Jebreal su La7

Chi pensava che Rete4 potesse cominciare a cambiare registro, dopo che era andato in pezzi un mito sovranista della rete, Donald Trump, e si trovavano in difficoltà anche gli epigoni nazionali del presidente Usa uscente, ha sbagliato i suoi conti. La prima puntata del 2021 di Dritto e Rovescio, ha proposto un Paolo Del Debbio carico carico e in grado di battagliare con il commissario Domenico Arcuri, ma poi teso ad alzare qualche volee per un Matteo Salvini in scarsa forma. Più brillante è stato Giuseppe Cruciani, che si è presentato in studio con le corna che hanno reso famoso l’insorto Jake Angeli, sostenendo che non di assalto golpista si era trattato a Washington, ma di semplice scampagnata. Il programma di Rete4 ha portato a casa 1,281 milioni di spettatori e il 6,3%, battagliando con il film di Italia 1 e battendo la concorrenza di genere.

Ha fatto comunque bene su Rai3 America 2021-Speciale Tg3 con Maurizio Mannoni all’inpiedi a gestire Giovanna Botteri, Lucia Annunziata e tanti altri ospiti; poteva essere un flop, considerati altri precedenti, invece la trasmissione – di durata contenuta – è andata bene (1,280 milioni di spettatori ed il 4,7%).

Bene è andato su La7 anche Speciale Atlantide-La Notte Americana. Andrea Purgatori supportato da Walter Veltroni, Rula Jebreal e Gerardo Greco e con in menù il docufilm #Unfit – The psychology of Donald Trump, ha portato a casa il non risibile bilancio di 1,083 milioni di spettatori con uno share del 5,2%.

Masterchef corre come il film di Rai2 con Eva Green magica

Leggermente più staccate sono state le altre proposte. Su Rai2 la pellicola fantasy Miss Peregrine-La casa dei ragazzi speciali, con Eva Green, ha totalizzato 925mila spettatori e 3,7%. Su SkyUno Masterchef è cresciuto molto rispetto alla puntata del 31 dicembre, arrivando al 3,5% con il primo episodio e al 4% con il secondo, sfiorando il milione di spettatori di flusso.

Le altre partite di giornata.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,856 milioni di spettatori con il 21,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,809 milioni di spettatori con uno share del 17,1%. Su Italia1 CSI Miami 1,1 milioni di spettatori con il 4%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,5 milioni di spettatori e 5,6% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,5%.

Questa la graduatoria dei talk politici della fascia: su La7 Otto e Mezzo con Antonella Viola, Alessandro Sallusti, Beppe Severginini e Marco Travaglio ospiti di Lilli Gruber, ha avuto 2,251 milioni e 8,1% di share sbaragliando le rivali. Su Rete 4 Stasera Italia, con Massimiliano Romeo, Pietro Senaldi, Giampiero Mughini, Claudio Velardi, Gabriele Albertini ospiti di Barbara Palombelli, ha conseguito 1,5 milioni e il 5,6% di share e poi 1,343 milioni e il 4,8%. SuRai2 Tg2 Post con Matteo Renzi ospite di Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano, ha portato a casa 1,296 milioni di spettatori e il 4,6%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,7 milioni di spettatori e 20% mentre L’Eredità 5,469 milioni di spettatori e 24,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,561 milioni di spettatori con il 14,1% di share e Caduta Libera 3,730 milioni di spettatori con il 17,1% di share. Su Rai3 il TGR 3,456 milioni di spettatori con il 15% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,9% di share e Uno Mattina 18,8%, Storie Italiane 17,6% di share e 15,2%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,2% nella prima parte, 18,4% nella seconda e 14,5% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,2%. Su Rai3 Agorà all’8,5% di share; Mi Manda RaiTre al 5,4%; su La7 Omnibus 3,2% e 3.6%. Coffee Break 3,4%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 13,6%. Su Canale 5 Forum 16,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,4% nella prima parte e 7,8% nella seconda. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,5%. Su Rai3 Elisir 6,1%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share e La Signora in Giallo 3,6%. Su La7 L’Aria che Tira 5,8% nella prima parte e 4,2%.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,4% e Il Paradiso delle Signore 16,7%, La Vita in Diretta 18,6% (17,6%). Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 16,5% di share mentre Uomini e Donne 21,3%; Amici di Maria De Filippi al 17%, il Grande Fratello Vip 15% di share e Rosamunde Pilcher – Il Fantasma di Cassley l’11,1%. Su Rai 2 Ore 14 3,1%, Detto Fatto 4,6% di share. Su Rai3 Geo 9,4% e 12,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,4%. Su La7 Tagadà 3,6% e Tagadoc 2,8%.

In seconda serata. Su Rai1 Piccola Lady 11,1% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte 7,9%. Su Rai2 Sex and the City – The Movie 4,2%. Su Rai 3 I Miserabili 4,1%. Su Italia1 La Terza Stella 4,9% di share. Su Rete4 Tutti gli Uomini del Presidente 3,5%. Alle 20.00. Tg1 a 6,891 milioni e 26,7%; Tg5 a 5,1 milioni e 19,5%; TgLa7 a 1,6 milioni e 6,1%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Dritto e Rovescio)