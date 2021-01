Ascolti tv 6 gennaio digital e pay: Chiesa atterra il diavolo, Caressa fa il botto con Capello, Del Piero e Bergomi

Ascolti pay del calcio: con l’Inter al 4,8% alle 15.00, Milan-Juve al 9,9% nel preserale. Tra le native digitali free in prima serata: Su Nove Dirty Dancing 585mila e 2,3%. Su Rai Movie Sissi Il destino di una imperatrice 490mila e 1,84%. Su Iris Midnight in Paris 379mila e 1,42%.

Ascolti tv ulteriori dei grandi gruppi: altre Rai 6,7% nell’intera giornata e 5,95% in prima serata; altre Mediaset 8,2% e 7,9%.

Il turno infrasettimanale della Serie A, ieri – mercoledì 6 gennaio – aveva tanti incontri importanti in agenda. Su Sky Milan–Juventus ha avuto 2,7 milioni di spettatori con il 9,9% di share, facendo il miglior risultato stagionale per ascolti (Roma-Juve aveva avuto a settembre 2,5 milioni di spettatori ed il 10,2%) del torneo. Da registrare il post gara con Fabio Caressa alla conduzione, a 1,1 milioni di spettatori e 4,9% nella prima parte, con picchi di ascolto più alti della media di Ds e Pressing.

Alle 15.00 l’intero turno ha riscosso 1,740 milioni di spettatori medi con il 9,6% di share, con Sampdoria-Inter a 863mila e 4,8%. Inoltre alle 12.30 Cagliari-Benevento ha avuto 629mila spettatori e 3,4%. In tema cinema, inoltre, la pellicola Me contro te il film: la vendetta del signor S ha conseguito 163mila spettatori.

Tra le native digitali free in prima serata vince Nove col cult

In prima serata. Su Nove Dirty Dancing ha avuto 585mila spettatori ed il 2,3%. Su Rai Movie Sissi Il destino di una imperatrice ha avuto 490mila spettatori e 1,84%. Su Iris Midnight in Paris ha avuto 379mila spettatori e 1,42%. Su Tv8 Un Natale inaspettato ha avuto 364mila spettatori e 1,4%. Su La5 Un Natale stellato ha avuto 346mila spettatori e 1,28%. Su 20 per Speed2 326mila e 1,3%. Su Cine34 Mani di velluto ha avuto 296mila spettatori e 1,12%.

Su Top Crime per Delitto tra le dune 249mila e 0,94%. Su Real Time Malati di pulito 226mila e 0,82%. Su Rai4 Vikings ha avuto 204mila e 0,74%. Su RaiPremium Luisa Sanfelice a 67mila e 0,3%.

Le altre partite di giornata: Papi vs Corsi

In access ecco Papi. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 501mila spettatori con 1,8%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 439mila spettatori con 1,6%. Al pomeriggio su Tv8 Natale di Grace ha raccolto 648mila spettatori con 3,2%, Vite da Copertina ha raccolto 343mila spettatori con 1,8%.

In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 313mila e 1,2%. Su Nove Little big Italy 249mila e 1%. In seconda serata. Su Tv8 Natale a Rocky Mountain 268mila e 1,7%. Su Nove Freddy Mercury 227mila e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il post Milan-Juventus)