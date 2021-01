Ascolti tv analisi 6 gennaio: Amadeus milionario, Milan-Juve stronca Frassica e Bocci, nemesi trumpiana per Tg2 e Rete4

Sempre ben oltre la soglia dei 5 milioni il programma Lotteria negli ultimi tre anni

La differenza, negli ultimi tre anni, l’ha fatta soprattutto il bacino complessivo di spettatori. Stabile e costante l’abbinamento Lotteria/I Soliti Ignoti, le cose dal 2019 al 2021 non sono cambiate di molto. L’anno scorso, domenica 6 gennaio 2020, su Rai1 I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria aveva conquistato 5,387milioni di spettatori pari al 24,2%; mentre nel 2019 Amadeus si era attestato a 5,250 milioni ed il 22,5% di share. Ieri – mercoledì 6 gennaio 2021, nella serata di Milan-Juventus, ma soprattutto dell’assalto dei ‘patrioti’ trumpiani al Campidoglio, il game show di Endemol Shine ha conquistato 5,384 milioni di spettatori e il 22,7%, dimostrando una dose di impermeabilità a qualsiasi evento. Qualità che è invece totalmente mancata ai Fratelli Caputo. Su Canale 5 la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci fratellastri in riavvicinamento, ha avuto solo 2,4 milioni di spettatori ed il 9,7% di share, perdendo il confronto con il match pay di San Siro. Su Sky la sfida vinta dai bianconeri per tre a uno, ha avuto 2,7 milioni di spettatori e il 9,9%, ottenendo il record stagionale della Serie A fino a questo momento e collocandosi al secondo posto assoluto.

Il paradosso sovranista

La cosa più strana della serata, comunque, è stato il fatto che a raccontare il golpe barbaro a Capitol Hill si siano trovate le due testate a taglio più sovranista e più o meno dichiaratamente filo trumpiane. Tra il Tg2 (1,620 milioni e 6% fino alle 23.00) – con Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano in sella anche dopo Tg2 Post e lo speciale di Stasera Italia (860mila e 4,1%) – con il prolungamento del programma di Barbara Palombelli, caratterizzato dai commenti giustificazionisti e fuori tono di Daniele Capezzone, Vittorio Sgarbi e Maria Giovanna Maglie – la maggior parte del pubblico ha scelto il racconto della seconda rete, tutto sommato più credibile. Non ha fatto granché Enrico Mentana, che dopo avere ampiamente parlato di quanto stava avvenendo a Washington nel tg della sera, ha aspettato che la Juve fosse in chiaro vantaggio sul Milan prima di partire con la sua edizione speciale del TgLa7 (655mila e 3,8%). Le altre offerte? Su Italia 1 il film Now You see me 2-I maghi del crimine, ha avuto 1,586 milioni di spettatori e il 6,4% di share, correndo appaiato alla seconda rete; mentre Su Rai 3 la prima parte della replica della miniserie I Miserabili (sorpresa del 2019-2020) ha ottenuto 905mila spettatori e 3,5%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale5 Striscia la Notizia 3,588 milioni di spettatori con il 12,9%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,275 milioni di spettatori e 4,6%. Su Rai3 Che succ3de a 1,423 milioni e 5,2% e Un Posto al Sole a 1,624 milioni e 5,8%. Su Rete4 Stasera Italia 1,270 milioni e 4,6% nella prima parte e 1,249 milioni e 4,4% nella seconda parte. Su La7 Uozzap! a 585 mila spettatori e 2,1%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,944 milioni di spettatori e 18,3%, mentre L’Eredità 5,364 milioni di spettatori con il 22,3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,886 milioni di spettatori e 9%, Caduta Libera 3,2 milioni di spettatori e 13,7%. Su Rai3 Tg Regione 3,3 milioni di spettatori e 13,4%.

Al mattino. Su Rai1 Unomattina Prima Pagina 12,4%, Unomattina 19,4%, Santa Messa 20,5%. Su Canale5 Mattino Cinque 14,9%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,6%. Su La7 Omnibus 4,7%.

A mezzodì. Su Rai1 A Sua Immagine 17,3%, E’ sempre mezzogiorno 14,9%. Su Rai2 I Fatti vostri 6,4% e 7,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,3%.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,4%, I paradiso delle signore 12,6%, La Vita in Diretta 14,6%. Su Canale5 Amori in corsa 10%, Grande Fratello Vip 6,9%, Cenerentola in passarella 7,5%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 4,4% e Quelli che il Calcio 6%. A seguire A Tutta Rete 5%.Su Rai3 Aspettando Geo 7,4% e Geo 10,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 3,4%.

In seconda serata. Su Rai1 Tg1 Edizione Straordinaria – in onda dalle 23:05 alle 23:31 all’interno di Soliti Ignoti – al 25,7%. Su Canale5 La vigilia per farli conoscere 4,7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,7%. Su Italia1 Pressing Serie A 5,8%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte 6,3%. Su Rete4 Il toro 2,2%. Su La7 TgLa7 Edizione Straordinaria 3,8%. Alle 20.00: Tg1 6,720 milioni e 25,5%; Tg5 4,6 milioni e 17,4%; TgLa7 a 1,3 milioni e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Stasera Italia)