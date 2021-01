Sanremo: Ibrahimovic prenderà 200 mila euro come Fiorello

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: secondo le ultime indiscrezioni, il cachet del calciatore del Milan per partecipare al Festival a marzo sarà di 50 mila euro a puntata, esattamente come il mattatore siciliano.

Ibra vale come Fiorello

Libero, pagina 19, di Alessandra Menzani.

Zlatan Ibrahimovic sarà l’asso a sorpresa di Amadeus a Sanremo. II conduttore e direttore artistico, spiazzando tutti, ha annunciato la sua presenza per tutte o quasi le sere del Festival. Chiamarlo valletto viene spontaneo, con tutto il rispetto per il calciatore del Milan che a 39 anni è ancora un portento e poco tempo fa ha anche sconfitto il Coronavirus. Il dettaglio nuovo che spunta è il suo cachet, equiparato a quello di Fiorello, mattatore televisivo senza eguali in televisione, che a Sanremo è il jolly di Amadeus: amico, partner, comico, disturbatore, cantante; diciamo che i soldi che prende li merita tutti.

Entrambi – secondo insistenti indiscrezioni – riceveranno lo stesso compenso: 50 mila euro a serata. Fanno, in totale, 250 mila euro a testa (non si sa se col coinvolgimento o meno di sponsor), o forse solo 200 visto che Ibra dovrebbe saltare una serata per onorare i suoi impegni nel campionato di caldo.

Austerity

Alla faccia del risparmio voluto dall’ad Fabrizio Salini, è il commento generale. In effetti i quattrini non sono pochi. Sanremo inizia il 2 marzo, ma Ibra potrebbe saltare la puntata di mercoledì 3 marzo: quel giorno l’attaccante deve rispettare i suoi impegni col Milan e giocare la partita contro l’Udinese. A quanto pare, quindi, Ibrahimovic sarà presente sul palco dell’Ariston solo quattro sere su cinque. Tanto basta per imbastire siparietti con Amadeus e Fiorello, entrambi di fede interista.

L’attenzione mediatica sarà potente e gli sponsor arriveranno a go-go. In fondo è, a occhio e croce, l’unico ospite internazionale annunciato al momento. Si era parlato di un «cachet normale» e va ricordato, ad esempio, che la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez percepì 140mila euro per una serata. Altre presenze sicure sono il cantante Achille Lauro, protagonista assoluto delle ultime due edizioni, in particolare quella 2020 che mise in evidenza il suo trasformismo e la capacità di stupire, e Elodie, cantante nata ad Amici e in grande ascesa.

(Nella foto Zlatan Ibrahimovic)