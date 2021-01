Sky: cambio al vertice, lascia Jeremy Darroch e arriva Dana Strong

Sky Plc: lascia Darroch, arriva Strong

MF – MilanoFinanza, pagina 11, di Andrea Montanari.

Rivoluzione d’inizio anno per Sky Plc. Il leader europeo della pay tv satellitare con oltre 24 milioni di abbonati e presente nei mercati di Inghilterra, Germania, Italia, Austria e Irlanda ha deciso di rinnovare i suoi vertici. Così come annunciato ieri in una mail a tutti i dipendenti, il ceo Jeremy Darroch ha deciso di lasciare il gruppo che ha sede operativa a Londra. Una scelta arrivata dopo 13 anni di gestione del network rilevato per 30 miliardi di sterline dal big americano Comcast, che ha avviato un progetto di riorganizzazione complessiva per Sky che riguarderà anche le attività italiane e che porterà alla creazione di hub continentali per le diverse funzione organizzative e operative, come anticipato da MF-Milano Finanza lo scorso 25 settembre.

Darroch, formalmente, lascerà la televisione a pagamento alla fine di quest’anno. Da oggi assume il ruolo di executive chairman, oltre che di advisor, quando quello di executive chairman cesserà alla fine di quest’anno. Il suo posto sarà preso da Dana Strong, attualmente president of consumer services di Comcast Cable, e con un lungo trascorso nel gruppo Liberty Media, azionista del network tv Discovery. La top manager conosce bene l’ambiente Sky essendo stata in precedenza president e chief operating officer di Virgin Media, nonché chief transformation officer di Liberty Global e ceo di Upe in Irlanda.

(Nella foto Dana Strong)