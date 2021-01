Ascolti tv 4 gennaio digital e pay: okay Bonan, Charlie’s Angel, Gordon Ramsey. Ma anche Aldo, Giovanni e Giacomo

Su SkyCinema Charlie’s Angel a 230mila spettatori. Tra le native digitali free in prime time: Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo Anplagghed 684mila e 2,6%. Su Rai4 Maze Runner 537mila e 2,1%. Su Rai Movie The Missing 529mila e 2,1%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,74% nell’intera giornata e 6,41% in prima serata; altre Mediaset 8,8% e 8,9%

È stata la serata dei trio, in chiaro e a pagamento: Aldo, Giovanni e Giacomo e poi Gordon Ramsey con Gino e Fred su Nove, ma anche Bonan-Di Marzio-Faina al rientro con il mitico Calciomercato l’Originale. Non c’era il calcio giocato della Serie A (che al mercoledì avrebbe messo in scena il turno infrasettimanale che proporrà come pietra miliare del campionato la partita tra Juve e Milan) lunedì gennaio 2021 su Sky tra le opzioni alternative forti alle generaliste.

Sulla pay, così, su SkyCinemaUno Charlie’s Angel ha avuto 230mila spettatori. Mentre su SkyUno Hell’s Kitchen Usa ha avuto 95mila spettatori di flusso con lo 0,34%. Ha fatto il botto, su SkySport, la partenza di Calciomercato l’Originale (edizione molto più spartana delle precedenti) con i 126 mila spettatori della diretta.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale Nove

In prima serata. Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo Anplagghed ha conseguito 684mila spettatori e 2,63%. Su Rai4 Maze Runner a 537mila spettatori e 2,14%. Su Rai Movie The Missing a 529mila spettatori e 2,1%. Su Iris L’uomo che vide l’infinito a 499mila e 1,94%. Su La5 Sapore di Natale 393mila spettatori e 1,46%. Sul 20 Oldboy 378mila e 1,45%. Su Rai Premium Una pallottola nel cuore 332mila spettatori e 1,3%. Su Cine34 Ricky & Barabba 287mila spettatori e 1,1%. Su Cine34 Ricky & Barabba 287mila spettatori e 1,1%. Su TopCrime Csi 205mila spettatori e 0,74%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 199mila spettatori e 0,75%. Su Tv8 Das Boot ha raccolto 138mila spettatori e 0,5%.

Nella altre fasce: su Nove Deal with it vince in access, e Gino, Gordon & Fred in seconda serata

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 526mila spettatori e 1,9%; su Tv8 Guess my age a 501mila e 1,8%. Su Rai4 Just for laughs 384mila e 1,4%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 390mila spettatori con l’1,6%. In day time su Tv8 Altro segnale divino ha raccolto 364mila spettatori e 2,7%. Vite da copertina 237mila spettatori e 1,5%. In seconda serata Su Nove Gino, Gordon & Fred ha conseguito 343mila spettatori e 2%; su Tv8 Showgirls 121 mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Charlie’s Angel)