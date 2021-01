Discovery-Voafone: nuovo accordo a livello globale

Discovery-Vodafone, intesa sui contenuti in streaming

Il Sole 24 Ore, pagina 16, di Andrea Biondi.

Un accordo a lungo termine e multipiattaforma che porterà i contenuti Discovery (compresi quelli della controllata Eurosport) sulla Vodafone Tv, in 12 Paesi. Una nuova intesa sull’asse contenuti-telco vede la luce in questo inizio 2021 che ha tutte le carte in regola per rappresentare l’anno dell’accelerazione, almeno in Italia, delle offerte di collegamenti in fibra uniti al plus dei contenuti pregiati. Tim con la sua Timvision e Sky che si è gettata nell’agone con Sky Wifi sono esempi di come nel nostro Paese la partita abbia assunto una sua centralità.

L’intesa presentata ieri fra Discovery e Vodafone è in questo quadro tanto più importante perché stretta a livello globale dai due gruppi, con una ricaduta su 12 mercati: Regno Unito, Germania, Turchia, Spagna, Romania, Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda, Islanda oltre all’Italia. «L’accordo con Vodafone rafforza la nostra strategia di espansione della distribuzione dei canali lineari per portare i nostri contenuti più amati attraverso il maggior numero di piattaforme e dispositivi», commenta David Zaslav, presidente e Ceo global di Discovery.

«Discovery sarà una parte fondamentale della nostra offerta di intrattenimento, fornendo una ricca scelta di contenuti che migliorerà l’offerta di Vodafone» ha dichiarato dal canto suo Ahmed Essam, Chief cornmercial operations and strategy officer di Vodafone Group.

Finisce l’esclusiva tra Discovery e Sky

In Italia questo accordo ha in nuce varie implicazioni, fra cui il completamento della sostanziale fine dell’esclusiva che legava Discovery a Sky per la distribuzione dei suoi canali pay. Già lo scorso luglio Discovery Channel era approdato sulla Vodafone Tv in virtù di un accordo fra le branch italiane dei due gruppi. A valle dell’intesa comunicata ieri, sulla piattaforma tv di casa Vodafone in Italia arriveranno con Discovery+ anche i contenuti dell’altro canale in esclusiva pay – Discovery Science – che completa il pacchetto dei canali a pagamento insieme con i due di Eurosport.

L’intesa fra Discovery e Vodafone, aggiunge l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo, permetterà alla media company di posizionarsi «nel migliore dei modi per lo sviluppo del business direct-to-consumer, grazie alla più ampia distribuzione possibile di Discovery+, il nostro nuovo servizio streaming globale».

(Nell’immagine il logo di Discovery+)