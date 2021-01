Ascolti tv 3 gennaio digital e pay: Inter, Milan e Juve accendono la pay. BarLume al top su Tv8

Calcio, Barlume e film delle tematiche la principale opzione alternativa

Calcio in primo piano sulla pay domenica 3 gennaio. Notevoli sono stati i risultati del calcio della Serie A lungo tutto l’arco della giornata. Alle 12.30 su Sky Inter-Crotone ha avuto 1,363 milioni di spettatori ed il 6,8% di share. Alle 18.00, invece, Benevento-Milan ha conquistato 1,353 milioni di spettatori ed il 16%. Le partite delle 15.00 su Sky hanno avuto complessivamente quasi 1,7 milioni di spettatori con l’8,6%. Alla sera sul 209 di DAZN Juventus-Udinese ha conquistato 788mila spettatori ed il 2,8% di share.

Free option

Tra le native digitali free questa la graduatoria per ascolti. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani ha riscosso 612mila spettatori ed il 2,4%. Su Nove Matrimonio a 4 mani ha conseguito 456mila spettatori e l’1,9%. Su RaiPremium Le scarpe magiche di Natale 418mila e 1,5%. Su 20 22 minutes 404mila e 1,5%. Su Rai4 Narciso e Boccadoro 361mila e 1,4%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 334mila e 1,3%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo 334mila e 1,3%. Su Iris Il dottor Zivago 257mila e 1,3%. Su RaiMovie Le mie due mogli 228mila e 0,9%. Su La5 Una mamma per amica- di nuovo insieme 285mila e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Cristiano Ronaldo ieri su DAZN canale Sky 209)