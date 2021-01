Le luci e ombre di San Patrignano su Netflix

SanPa su Netflix

Il Foglio, pagina 3.

Sarà il prossimo tormentone del web? Di sicuro farà discutere: dal 30 dicembre SanPa. Luci e tenebre di San Patrignano è disponibile su Netflix e la storica comunità di recupero ha già storto il naso – «racconto sommario e parziale». Si tratta della prima docuserie prodotta in Italia dal colosso americano della distribuzione, frutto di tre anni di interviste e materiale inedito – ha collaborato anche Andrea Muccioli, figlio del fondatore – attorno a uno dei fenomeni sociali più controversi del dopoguerra italiano. SanPa, più che fornire risposte, sollecita altre domande. Numeri di Lamberto Icini.

26.000

Le persone accolte a San Patrignano a partire dal 1978, quando Vincenzo Muccioli fondò la comunità a Coriano (Rimini). Secondo le indagini sociologiche e tossicologiche condotte dalle università di Bologna, Urbino e Pavia la percentuale di ospiti “totalmente recuperati” supera il 72 per cento: un risultato centrato attraverso interventi di assistenza sanitaria e legale, percorsi formativi e di inserimento lavorativo.

1983

L’anno del “processo delle catene”; che vede Muccioli condannato in primo grado per sequestro e maltrattamenti verso alcuni giovani della comunità. Sarà assolto nei successivi gradi di giudizio. La sentenza di un secondo processo, nel 1994, troverà Muccioli colpevole di favoreggiamento – 8 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena – assolvendolo invece dall’accusa di omicidio colposo per la morte, in seguito a percosse subite nel settore punitivo della struttura, di Roberto Maranzano.

386 milioni

In euro, le donazioni alla comunità da parte dei coniugi Gian Marco e Letizia Moratti dagli anni 80 al 2011. Il magnate del petrolio e l’ex sindaco di Milano – che tuttavia non ha voluto contribuire alle interviste per la realizzazione della serie – sono stati fra i più grandi finanziatori di SanPa, sognando un nuovo modello di impresa sociale.

3.693.789

In euro, il valore delle donazioni da terzi nel bilancio sociale del 2018, in cui risultano pure 823.500 euro come proventi realizzati con asta di beneficenza e poco più di 11 milioni come ricavi da vendite e prestazioni

(Nell’immagine la locandina di SanPa. Luci e tenebre di San Patrignano)