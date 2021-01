Ascolti Tv pay & free: Record di Tutti per uno Uno per tutti su Sky. MasterChef 563mila. In chiaro vince la bi-zona

Alla fine – giovedì 31 dicembre – ha fatto molto bene, stroncando finora In Vacanza su Marte. il debutto di Tutti per 1 – 1 per tutti, il film Sky Original diretto da Giovanni Veronesi, all’esordio nel giorno di Natale su Sky, era stato visto complessivamente da 921 mila spettatori medi. Un record o quasi per il film per bambini, miglior film di Natale su Sky, considerando i soli ascolti del 25 dicembre. La pellicola, rimasta sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV, nella prima settimana di emissione ha confermato la marcia da record, arrivando a quota 1,8 milioni di spettatori complessivi. Ieri, inoltre, la nuova puntata di Masterchef su SkyUno ha ottenuto 611mila spettatori e poi 563 mila con il secondo episodio (media a 563mila).

Inoltre sulle free. Vince Lino Banfi con Aristoteles

Su Cine 34 L’allenatore nel pallone 401mila e 1,6%.

Su Nove La maschera di ferro, 329mila spettatori con 1,3%.

Su La5 A Christmas Kiss – Un Natale al bacio è stato visto da 320mila spettatori con l’1,3%.

Su Tv8 Cirque du soleil a 291mila e 1,2%.

Su Rai Premium Meglio tardi che mai 262mila spettatori e 1%.

Su Iris Le colline che bruciano 225mila spettatori e 0,9%.

Sul 20 TED 180mila spettatori 0,7% di share.