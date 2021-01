Ascolti tv 31 dicembre: dopo Mattarella, Amadeus e Morandi boom; non svettano i vipponi, bene Il Circo e Zoro

Mattarella urbi et orbi al 47% sulle sole ammiraglie



Un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tutto sommato breve (sedici minuti) e non emotivo (7,443 milioni di spettatori e 31,7% su Rai1, 3,575 milioni e 15,2% su Canale5, 1,056 milioni e 4,5% su Rai2, 1,045 milioni e 4,4% su Rai3, 499mila e 2,1% su Rete4). Terminato il quale poi c’era da scegliere come passare la serata in tv. Capodanno tradizionale su Rai1, con Amadeus e Gianni Morandi, oppure su Canale5 con Alfonso Signorini e gli inquilini della Casa che dopo tante giornate di reclusione sono diventati per molti spettatori veri e propri compagni di Lockdown; e poi la scelta politica, ideologica ma fino ad un certo punto, di fare il cenone con Zoro, Marco Damilano, Makkox, Zerocalcare e l’affiatato gruppo de La7. Ovviamente non mancava all’appello il Circo di Montecarlo sulla terza rete, mentre proponevano film Rai2, Italia 1 e Rete 4

Ecco la graduatoria in termini di ascolti. Rai1 batte Canale5.

Su Rai1 L’anno che verrà, con Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione e tra gli ospiti Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica, ha conquistato 8,152 milioni e 33,9% tra le 21.00 e le 24.54 e poi 3,857 milioni ed il 31% per un’altra ora.

Su Canale 5 il reality Grande Fratello Vip-Happy New Year con alla conduzione Alfonso Signorini e poi tra i ‘vipponi’ fuori e dentro la casa anche Pupo, Fausto Leali, i The Kolors e Cristiano Malgioglio, ha avuto 2,9 milioni e 12,9% tra le le 20.51 e le 25.39.

Su Rai3 il 44° Festival del Circo di Montecarlo, con il commento di Melissa Greta Marchetto, ha avuto 2,335 milioni di spettatori ed il 9,3%.

Su La7 il film Propaganda Live-Speciale Capodanno con la squadra di Diego Bianchi impegnata perfino in una tombola multimediale, ha totalizzato 1,440 milioni di spettatori con uno share del 6,5% tra le 21.04 e le 25.46

Su Italia1 Indipendence Day con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Adam Baldwin, Margaret Colin, Harvey Fierstein, Vivica A. Fox, ha avuto il riscontro di 978mila spettatori e 3,9%.

Su Rete4 per la pellicola cult What women want, con Mel Gibson, Helen Hunt, Bette Midler, Marisa Tomei, 688mila e 2,8%.

Su Rai2 il film in prima tv Alvin Superstar 3, con Jason Lee, David Cross, Jenny Slate, ha raccolto 598mila spettatori e 2,4%.