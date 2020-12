Ascolti tv analisi 30 dicembre: vince Coletta, Bocci e Frassica perdono (ma non crollano), sorprende il ‘puro’ Forrest Gump. Plauso all’operaia Gentili

Prova più che onorevole in access e poi in prima serata della turnista delle news di Rete4

C’erano tutte le condizioni per far vincere Fratelli Caputo. Che a reti invertite, trasmessa cioè su Rai1, avrebbe certamente battuto la concorrenza – scarsa – di ieri sera. Invece mercoledì 30 dicembre un film francese in prima tv, con il titolo che per caso riecheggiava il successo stagionale di Luca Argentero, è bastato a superare la seconda puntata della fiction leggera con Cesare Bocci e Nino Frassica. E in assenza di altre opzioni è andato molto oltre i risultati storici recenti un film cult di Italia 1, che invece era stato messo lì per favorire la propria ammiraglia. Su Rai1 il film Nelle Tue Mani ha conquistato 3,474 milioni di spettatori ed il 14,9% mentre su Canale 5 la fiction Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci fratellastri in riavvicinamento complicato, ha avuto 3,1 milioni di spettatori ed il 13,8%, in calo di un punto rispetto al battesimo (a 3,4 milioni e 14,8%). Dietro le due ammiraglie a sorprendere è stato il risultato di Forrest Gump, che su Italia 1 ha conquistato ben 1,865 milioni di spettatori e l’8,5% con l’America ingenua di Tom Hanks e quella libertaria di Robin Wright Penn (divisi da una diversa consapevolezza della storia ma uniti da una comune purezza).

Italia 1 ha battuto Rai3, che non ha schierato Federica Sciarelli ma Massimo Ranieri. L’ambizioso show Qui e adesso, che ieri ha proposto tra gli ospiti Gianna Nannini, Nina Zilli e Irama, ha conseguito 1,385 milioni di spettatori e 6,1% con l’ultima puntata. Dietro la terza rete è arrivata la versione large del programma di Veronica Gentili, jolly operaio dell’approfondimento: Stasera Italia Speciale ha avuto 954mila spettatori ed il 4,2%, lasciandosi alle spalle il film d’animazione di Rai2 (Alvin Superstar2, a 868mila e 3,5%) ed il cult de La7 (Il Petroliere a 529mila spettatori e 2,5%).

Le altre partite di giornata. Bene Amadeus con Ferrero, senza Gruber Gentili stacca Moreno

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno a 5,544 milioni di spettatori e 20,9%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,734 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Rai2 Tg2 Post 1,233 milioni di spettatori e 4,6%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,084milioni di spettatori e 4,1%. Su Rai3 #Tretre3 a 1,385 milioni e 6,1% e Un Posto al Sole a 1,737 milioni e 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 1,6 milioni e 6,2% nella prima parte e 1,449 milioni e 5,4% nella seconda parte. Su La7 Uozzap! a 834 mila spettatori e 3,2%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,588 milioni di spettatori e 19,6%, mentre L’Eredità 5,151 milioni di spettatori con il 24,1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,258 milioni di spettatori e 12,1%, Caduta Libera 3,482 milioni di spettatori e 16,5%. Su Rai3 Tg Regione 3,3 milioni di spettatori e 14,8%.

Al mattino. Su Rai1 Unomattina Prima Pagina 11,9%, Unomattina 17,8%, Storie Italiane 18,2% e 13,6%. Su Canale5 Il regalo più bello 8,8%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4%. Su Rai3 Agorà 8%, Mi Manda Raitre 5,7%. Su La7 Omnibus 3,55% e Coffee Break 3%.

A mezzodì. Su Rai1 Conferenza stampa premier 13,6%. Su Canale5 Forum in replica 13,1%. Su Rai2 Coppa del mondo di Sci 4%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,6%. Su Rai3 Elisir 6,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,8% e 2,2%, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 4,2% e 2,8%.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,3%, Techetechete 12,1%, La Vita in Diretta 17,4%. Su Canale5 Beautiful 16,5%, Una Vita 15,5%, Family for Christmas 12,7%, Grande Fratello Vip 10,8%, Il regalo perfetto 8,8%. Su Rai3 Aspettando Geo 9,7% e Geo 12,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,4%. Su La7 Tagadà 2,7% e 1,8%.

In seconda serata. Su Rai1 Overland 6,5%. Su Canale5 Capodanno a New York 9,3%. Su Rai2 Il Mio Amore Passato e Futuro 4%. Su Rai 3 il Tg3 5,6%. Su Italia1 Questione di tempo 5,5% di share. Su Rete4 The Corruptor – Indagine a Chinatown 2,8%. Alle 20.00: Tg1 6,087 milioni e 24,9%; Tg5 4,966 milioni e 20,1%; TgLa7 a 1,189 milioni e 4,8%.

Le Altre native digitali free in prima serata. Il Monaco batte Batman e Sissi

Su Nove Il Monaco 665mila spettatori e 2,8%. Su 20 Batman Begins 528mila spettatori e 2,2%. Su Rai Movie Sissi – La Giovane Imperatrice 493mila e 2%. Su Cine34 La leggenda di Al, John e Jack 422mila e 1,7%.Su Iris Blue Jasmine 397mila e 1,6%. Su La5 Un desiderio per Natale 374mila e 1,5%.Su Rai4 Vikings 291mila e 1,11%. Su TopCrime Delitto in Provenza 268mila e 1,07%. Su RaiPremium Edda 265mila e 1,06%. Su TV8 Piacere Maisano 217mila e 1%. Su RealTime Malati di pulito 204mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fratelli Caputo)