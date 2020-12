Ascolti tv 28 dicembre analisi: Emma Watson batte ‘santa’ Maria dei vipponi. Senza Report volano Porro e Nove

Ascolti tv, talk in access: senza Lilli Gruber vince Gentili, che traina bene Porro

Tre settimane prima era servita una pellicola con Julia Roberts per battere il Grande Fratello Vip. Ma poi sette giorni fa Non ci resta che il crimine, con Alessandro Gassman e Marco Giallini, aveva perso il confronto con il reality dei famosi. Ieri – lunedì 28 dicembre – è bastato un altro family film cult, con una protagonista dal volto suadente per fare la festa all’ammiraglia rivale. Su Rai1 la pellicola La bella e la bestia, con Emma Watson e Dan Stevens, ha raccolto 4,819 milioni di spettatori ed il 20%.

Su Canale 5 la puntata di GFVip con l’eliminazione di Sonia Lorenzini e la visita di Maria De Filippi è cresciuta fino a quota 3,663 milioni ed il 20,2%, ma perdendo il confronto nel periodo in sovrapposizione. Momento clou è stata l’apparizione di Maria De Filippi a Tommaso Zorzi, dichiaratosi pronto a farle le fotocopie e preparare il caffè pur di imparare da lei.

Non c’è Ranucci e Porro balla

Sul terzo gradino del podio, approfittando della pausa di Report, si è issato Nicola Porro. Quarta Repubblica, votando le pagelle del 2020 con Gene Gnocchi, Giovanni Malagò, Guido Rasi, Aldo Cazzullo, Debora Serracchiani (Pd), Emiliana Alessandrucci, suor Anna Monia Alfieri, Aurelio Picca, Filippo Roma, Paolo Guzzanti, Claudia Fusani, Daniele Capezzone, Simona Branchetti, Vittorio Sgarbi, Giulio Sapelli, Francesco Maria Del Vigo, Luigia Luciani, ha avuto ben 1,284 milioni di spettatori e il 5,8% di share. Porro ha battuto due film (su Italia1 Il Cavaliere Oscuro-Il Ritorno a 1,210 milioni di spettatori e 5,6% e su Rai2 Pixels a 1,1 milioni di spettatori e 4,3%), una fiction austroungarica in prima tv sulla terza rete (Maria Teresa a 905mila spettatori e 3,4%) ed una replica di Atlantide su Marco Pantani (411mila e 2%). Ma l’altra sorpresa di serata è stata la prova su Nove di The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo, a ben 987mila spettatori e 4%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno al 21,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 17,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,1%. Su Rai3 I Topi 4,9% e Un Posto al Sole 6,3%. Su La7 Uozzap 3,4% di share. Su Rete 4 Stasera Italia, con Veronica Gentili al posto di Barbara Palombelli, ha avuto il 6,4% di share e poi 5,9%. Su Rai2 Tg2 Post si è fermato al 4,6% di share con Manuela Moreno. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 18,6%, mentre L’Eredità il 23,3%; su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 12,1% di share e Caduta Libera 16,8% di share. Su Rai3 il TGR 14,9% di share

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 12,8% e 17,4%; Storie Italiane 18,1% e 16,1% di share. Su Canale5 Planet 8,5%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 4,3%. Su Rai3 Agorà 7,4% di share, Mi Manda RaiTre al 4,8%. Su La7 Omnibus 4,1%, Coffee Break 4%. A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 13,1% in replica. Su Rai2 Resta a casa e vinci 4,3%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,3%. Su Rai3 Elisir 6,9%, Quante Storie 8,5%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,9% di share e 1,6%, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 3,8% e 3,1%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,1% e Dreams Road 9,1%. Vita in diretta 15,7% di share (presentazione 13,7%). Su Canale5 Beautiful 15,7%, Una Vita 14,4%, Lettera di Natale 12,9%, il Grande Fratello Vip 12,1%, Miracoli a Natale 10,2%. Su Rai 2 Un Natale mai raccontato 4,2%. Su Rai3 Geo 8,1% e 11,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,4%. Su La7 Tagadà 2,6% e 1,9%.

In seconda serata su Rai1 Overland 21 7,2%. Su Canale 5 il Tg5 Notte 13,4%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 1,3%. Su Rai3 buona prestazione del Premio Tenco, che ha registrato il 2,6% di share media con 401 mila spettatori. Su Italia1 Griffin 6% di share. Alle 20.00: Tg1 6,492 milioni e 25,2%, Tg5 5,2 milioni e 20%; TgLa7 a 1,3 milioni e 5%.

Le Altre native digitali free in prima serata. Dopo Nove arrivano i film di RaiMovie e Iris

Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo a 987mila e 4%. Su Iris 42 a 499mila e 2%. Su Rai Movie Giganti del west a 494mila e 1,9%. Su Rai4 Maze Runner a 474mila e 1,9%. Su 20 Bus a 459mila e 1,74%. Su La5 Magico Natale a 449mila e 1,7%. Su Rai Premium Campeggio a tradimento a 373mila e 1,43%. Su Cine 34 Matrimonio alle Bahamas a 343mila e 1,32%. Su Tv8 Das Boot 291mila e 0,9%. Su Top Crime Csi NY a 256mila e 0,93%. Su Real Time Vite al limite a 252 mila e 0,96%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il clou di GF Vip)