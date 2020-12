Il Capodanno con MasterChef, Grande Fratello Vip e Amadeus-pigliatutto

Amadeus, Gf e MasterChef A Capodanno si brinda in tv

Il Giornale, pagina 24, di Paolo Giordano.

Di necessità, virtù. Quest’anno si brinda obbligatoriamente davanti alla tv. Se fino all’anno scorso i programmi tv dopo il discorso di Mattarella erano tutt’al più la consolazione di chi non usciva di casa, quest’anno saranno un obbligo per quasi tutti. Per carità, non è necessariamente un male. Dopo decenni di «che noia i veglioni stracostosi» stavolta si potrà celebrare l’intimità familiare (sempre nei limiti di legge) e, di conseguenza, tenere accesi i televisori non soltanto per l’immancabile countdown delle 24, ma pure per il resto della serata.

La share probabilmente lieviterà per quasi tutti i canali, con percentuali che in tempi normali sarebbero state impensabili e che fino a pochi mesi fa (quando Conte diceva «chiudiamo adesso per avere un Natale più libero») nessuno si sarebbe neanche lontanamente immaginato. E invece.

Le proposte

La corazzata del Capodanno televisivo è come sempre Rai1, che ha dovuto cambiare in corsa il proprio assetto. Invece di trasmettere dalle acciaierie di Terni, Amadeus andrà in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Una festa meno imbacuccata del solito (l’anno scorso all’aperto faceva un freddo…) alla quale parteciperà anche Gianni Morandi che è uno dei testimonial più veri e duraturi dell’italianità domestica. Oltre a lui, tanti altri ospiti come di consueto nell’attesa e nella celebrazione del nuovo anno.

Scelta diversa di Canale5 che, invece dell’atteso e purtroppo sfumato Capodanno condotto da Federica Panicucci, presenterà un Grande Fratello Vip da veglione, con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione (obbligata) di tutti i concorrenti ormai segregati nella casa da mesi e all’apparenza poco felici di rimanerci fino alla fine di febbraio. Televisivamente, questo sarà il Capodanno più imprevedibile e quello che potrebbe offrire più sorprese gossipare o scandalistiche. Già sono irruenti e scatenati durante le puntate «normali», figurarsi come saranno i concorrenti nelle ultime ore dell’anno in diretta tv. Vedremo.

Sky invece sceglie la cucina. Nella serata di fine anno su SkyUno andrà in onda una puntata inedita di MasterChef. Come a dire, visto che cucinate a casa, guardate qui come si fa. Però c’è chi, come La7, sceglie un Capodanno comunque settoriale o quantomeno di nicchia, visto che manderà in onda Propaganda Night, un appuntamento speciale con Diego Bianchi e Co. Un programma con marcate caratteristiche snob che si confronta con la festa più nazionalpopolare di tutte…

(Nella foto MasterChef 10)