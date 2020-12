Ascolti Tv pay & free: Boom di Tutti per uno Uno per tutti su Sky. A Natale corrono pure le tematiche in chiaro

Un film per bambini, per la famiglia giovane, perfetto per le sale, ma che è andato bene anche in tv il 25 di dicembre. Ottimo risultato in termini di ascolti per il film di Natale di Sky: il debutto di Tutti per 1 – 1 per tutti, il film Sky Original diretto da Giovanni Veronesi sfiora il milione nel giorno di Natale su Sky, visto complessivamente da 921 mila spettatori medi. Si tratta del record per un film all’esordio su Sky negli ultimi due anni, nonché del miglior film di Natale di sempre su Sky, considerando i soli ascolti del 25 dicembre. Il film è sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Un grande seguito, quindi, per le nuove avventure dei Moschettieri, interpretati ancora una volta da Pierfrancesco Favino (D’Artagnan), Valerio Mastandrea (Porthos) e Rocco Papaleo (Athos). La loro ultima missione, per conto della Regina Anna d’Austria (Margherita Buy), li conduce in un viaggio che intreccia i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello. Insieme a una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini) e con sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cyrano (Guido Caprino), si trovano ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia.

Inoltre sulle free

Su Iris 58 Minuti per Morire a 704mila spettatori e 2,9%.

Sul 20 Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re 699mila spettatorievola al 4,1% di share.

Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza, 624mila spettatori con il 2,4%.

Su Tv8 Un Natale per due a 435mila e 1,8%.

Su Rai 4 Peter Pan 406mila spettatori e 1,6%.