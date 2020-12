Ascolti tv 22 dicembre digital e pay: Juve-Fiorentina al 7% su Sky, Borghese si assesta. Nove vince tra le free

Ascolti tv altre, gruppi: altre Rai al 6,55% nell’intera giornata e al 5,61% in prima serata; altre Mediaset 8,62% e 7,84%.

Calcio della Serie A protagonista martedì 22 dicembre, con il turno infrasettimanale alla fase dell’avvio. Il match delle 20.45 su Sky, Juventus-Fiorentina, finito tre a zero per i viola, ha conseguito 1,840 milioni di spettatori e il 7% di share. Inoltre in prima serata su SkyUno la terza puntata della nuova edizione di 4Ristoranti ha avuto 173mila spettatori di flusso e lo 0,65% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince il genere action

In prima serata. Su Nove G.I Joe La Vendetta 404mila e 1,7%. Su Iris Chisum 373mila e 1,52%. Su Rai4 Terminator Salvation 358mila spettatori e 1,44%. Su Rai Movie Smetto quando voglio 320mila spettatori e l’1,24%. Su 20 Allegiant a 316mila e 1,28%. Su Tv8 Caterina la grande 2 256mila e 1%. Su Cine34 Vacanze in America 251mila e 1%. Su Real Time Matrimonio a prima vista Usa 226mila spettatori e 0,85%. Su Rai Premium Velvet 224mila spettatori e 0,9%. Su La5 GF Vip 221mila spettatori e 1,15%. Su TopCrime Forever 184mila spettatori e 0,7%,

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 447mila spettatori e 1,7%. Su Tv8 4Ristoranti a 373mila e 1,4%. Nel preserale. Su Nove Little big Italy a 331mila e 1,6%, su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 223mila spettatori con l’1%. In day time su Tv8 Una lettera dal passato ha raccolto 285mila spettatori e 2,4%. Il Natale di Belle 262mila e 1,6%. In seconda serata. Su Nove GI Joe in replica 251mila spettatori e 2,7%, su Tv8 Venti20 63mila e 0,6% e 37mila e 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto ieri Juventus-Fiorentina)