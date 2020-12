Ascolti tv 21 dicembre digital e pay: Cops e His Dark materials2 in luce su Sky. Tra le free vince RaiMovie. Tv8 ok senza Volpe

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 5,94% in prima serata; altre Mediaset 8,64% e 8,63%

Non c’era il calcio della SerieA, con il posticipo, vista l’imminenza del turno infrasettimanale prenatalizio del campionato, lunedì 21 dicembre su Sky. Sulla pay, così, su SkyCinemaUno Cops-Una banda di poliziotti parte seconda ha avuto 365mila spettatori complessivi. Ha fatto il botto, relativo al genere, su Sky Atlantic, la partenza di His Dark Materials 2, a 109 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale Viale Mazzini

In prima serata. Su Rai Movie Passione ribelle a 449mila spettatori e 1,8%. Su Rai4 Maze Runner-Il labirinto a 406mila spettatori e 1,61%. Sul 20 Asterix alle Olimpiadi 381mila e 1,3%. Su Nove Percy Jackson ha conseguito 374mila spettatori e 1,6%. Su Iris BlacKkKlansman a 367mila e 1,6%. Su La5 La Vigilia per farli conoscere 345mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium Una pallottola nel cuore 327mila spettatori e 1,3%. Su Tv8 Caterina la grande ha conquistato 266mila spettatori e 1,1%. Su Cine34 Pensavo fosse amore… 266mila spettatori e 1,05%. Su TopCrime Csi New York 247mila spettatori e 0,9%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 222mila spettatori e 0,9%.

Nella altre fasce: su Nove Deal with it vince facile in access, Percy Jackson 2 in seconda serata

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 527mila spettatori e 1,9%; su Tv8 4Ristoranti a 442mila e 1,6%. Nel preserale. Su Nove Little big Italy a 385mila e 1,7%; su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 268mila spettatori con l’1,1%. In day time su Tv8 Connessione d’amore ha raccolto 149mila spettatori e 2,4%. Una dolce occasione 340mila spettatori e 2,6%.

In seconda serata Su Nove Percy Jackson2 ha conseguito 240mila spettatori e 2,9%.; su Tv8 Venti20 121 mila e 1%, 55mila e 0,9% e 24mila e 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di His Dark Materials 2)