Quella famiglia tv che piace alla Chiesa

Sorprese e conferme per Social family

Avvenire, pagina 29, di Andrea Fagioli.

Con due comici in casa c’è poco da ridere. Sembra pensarla così, o almeno dà a vederla così la figlia undicenne di Katia Follesa e Angelo Pisani. È intorno a lei, Agata (Aghi per i genitori), che il più delle volte ruota la sit-com Social family in onda il venerdì alle 22.30 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e online su DPlay. Katia, Angelo e Agata recitano la parte di loro stessi, ma recitano, non improvvisano, se non rare volte. Social family è scritta a tavolino, ma non per questo è meno realistica e all’apparenza naturale. Anzi, i tre attori (eh sì, perché anche Agata frequenta una scuola di teatro) mettono in scena i problemi quotidiani di qualsiasi coppia con figli: i compiti, la gita scolastica, la festa di compleanno, il pigiama party, le vacanze, ma anche le diete, le cene con gli amici e perché no? il desiderio di un secondo figlio. L’unica differenza con la vita reale è che loro sdrammatizzano sempre, sono autoironici, la buttano sul ridere o quantomeno spingono noi a ridere di loro.

È una sana leggerezza che alla fine non fa altro che bene: ci fa riflettere sulle troppe volte che rendiamo grandi i piccoli problemi. In quanto a Katia Follesa e Angelo Pisani, compagni nella vita e sulla scena, dobbiamo dire che come coppia sono una piacevole sorpresa per la tv. In teatro, invece, sono da tempo una certezza e avrebbero continuato a esserlo se la pandemia non avesse bloccato il loro Finché social non ci separi. Singolarmente li conosciamo dal memorabile Zelig (che fu galeotto anche del loro incontro) quando Katia (nome vero Katiuscia), in coppia con Valeria Graci, ironizzava su Miss Italia e su Uomini e donne, mentre Angelo, a sua volta in coppia con Marco Silvestri nel duo Pali e dispari, s’inventava un improbabile slang giovanile nei panni adolescenziali di Capsula, amico di Nucleo.

(Nella foto Social Family)