Affari tuoi diventa wedding e apre alle coppie gay

Affari tuoi per sposi. Conti: «Coppie gay? Nessuna esclusione»

Corriere della sera, pagina 45, di Renato Franco.

Una coppia di Promessi Sposi, una lista nozze con un montepremi di 300 mila euro, a officiare la messa laica del gioco il celebrante Carlo Conti. Il programma dei pacchi torna con 7 speciali in una versione inedita Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), da sabato su Rai1. «Con il direttore Coletta ci siamo detti che doveva esserci una motivazione particolare per questa edizione spiega il conduttore e abbiamo avuto l’idea degli sposi, pensando a quanti matrimoni sono stati rimandati. In questo periodo di difficoltà mi piace guardare al futuro e dare un po’ di speranza».

Le coppie sono uno specchio del Paese, «non faremo differenza rispetto all’etnia, alla religione o all’orientamento sessuale: sceglieremo i concorrenti in base alla loro storia e al fattore televisivo. E se ci saranno coppie omosessuali non sarà solo semplicemente perché devono essere rappresentate». Ad aprire i pacchi ci saranno 10 «dame e cavalieri» (con due pacchi per uno) provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport. Tra di loro ospiti fissi Nino Frassica e Ubaldo Pantani che in ogni puntata imiterà un personaggio diverso (Giletti, D’Agostino, Lapo Elkann).

(Nella foto Carlo Conti)