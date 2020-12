Con il trasloco di Publitalia si chiude un’epoca

Publitalia cambia casa, da Milano 2 a Cologno

Italia Oggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta.

Milano 2, Segrate, ovvero il luogo simbolo del grande sogno di Silvio Berlusconi e del suo impero televisivo, perde un altro pezzo. Nel 2016 se ne era andata Mediaset dal Palazzo dei Cigni: via i tg, via Striscia la Notizia, concentrati tutti negli studi di Cologno Monzese. Da oggi inizia il trasloco della concessionaria Publitalia, che svuota Palazzo Cellini, dove stava dalla sua nascita nel 1980, e porta tutti i dipendenti a Cologno Monzese, al numero 44 di viale Europa.

Come spiega Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia, in un messaggio diffuso nell’Intranet di Mediaset, «tutti i fasti di questa azienda sono stati visti qui, a Palazzo Cellini, e spostarsi a Cotogno è un evento epocale per Publitalia. Ma è un cambiamento che andava fatto: essere vicini all’editore è un fatto importante, per vivere di più gli studi, i colleghi, le star. Non avremo più lo Sporting e le bellezze, il verde di Milano2, ma faremo vivere il campus Mediaset ai clienti, e anche noi lo vivremo in una maniera diversa. Andremo al palazzo 44, piano terra, primo piano, secondo piano, una parte del quinto e una parte del settimo. lo mi sposto per primo i122 dicembre (oggi, ndr), e tutti andremo in uffici belli e più moderni. In un anno di così tanta separazione, ricongiungersi tutti in un unico punto mi sembra l’epilogo giusto dl un periodo fantastico».

(Nella foto la sede Mediaset di Cologno Monzese)