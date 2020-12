Ascolti tv 20 dicembre digital e pay: Leao, Ilicic, Immobile accendono il calcio Sky. Bene lo sci e il BarLume free

Ascolti Tv delle milanesi: il Milan va anche su SkySport Serie A e batte l’Inter alle 15

Giornata decisamente un po’ meno ricca di pubblico confinato in casa a guardare anche lo sport in day time quella di domenica 20 dicembre, con tanta gente in viaggio e molti a fare compere. Ma con una penetrazione poi ancora molto alta in prima serata.

Al mattino in luce lo sci. Su Rai Sport, tra le dieci e le undici, la Coppa del Mondo di Sci ha avuto 397mila spettatori ed il 4,2%. A mezzodì, sempre su Rai Sport, la Coppa del Mondo femminile a 480mila spettatori e 4,4%. Quindi su Rai2, tra le 13.30 e le 14.30, lo Slalom Gigante maschile a 399mila e 2,1% senza italiani in primo piano.

In tema calcio su Sky alle 20.45 Lazio-Napoli ha avuto 1,466 milioni di spettatori ed il 5,6%. Alle 18.00 Atalanta-Roma ha conseguito 1,2 milioni di spettatori ed il 5,7%; mentre gli incontri alle 15.00 a complessivi 1,581 milioni 9,3%, con Sassuolo-Milan 628mila e 3,7% e Inter-Spezia 515mila e 3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prime time vince la fiction Palomar



In prima serata. Su Tv8 I delitti del BarLume-La battaglia navale 555mila e 2,3%. Su RaiPremium La sposa di neve 547mila spettatori e 2,14%. Su Rai4 Il ragazzo invisibile 464mila spettatori e 1,9%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi e poi 441mila spettatori e 1,74%. Su La5 Una mamma per amica a 410mila e 1,62%. Su 20 Un poliziotto ancora in prova a 388mila e 1,55%. Su Iris Quo Vadis 360mila e 1,8%. Su Nove Babbo Natale don viene dal Nord 322mila spettatori e 1,4%. Su Cine34 Travolti da un insolito destino 298mila spettatori e 1,2%. Su RaiMovie Susanna 225mila spettatori e 0,9%. Su Top Crime Il ritorno di Colombo a 184mila e 0,73%. Su La7d Grey’s Anatomy 95mila spettatori e 0,36%.

In access su Tv8 4 Ristoranti a 428mila e 1,6%; su Nove Little Big Italy ha avuto 240mila spettatori con 0,9%. In seconda serata su Nove Finchè giudice non ci separi 150mila e 1,4%; su Tv8 Natale a Honeysuckle Lane a 141mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lazio-Napoli)