Ascolti tv 18 dicembre: Clerici (3,7 milioni e 19,2%) batte Signorini (3,37 milioni e 18,7%). Conte fa 5,7 mln col Tg1, 2,1 da Palombelli, 2 da Mentana

Su Rai1 ascolti The Voice Senior a 3,730 milioni e 19,2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip a 3,370 milioni e 18,7%. Fino alle 22.30 circa sono Stasera Italia in versione estesa per il Dpcm del premier e il TgLa7 speciale a contendersi il podio. Ma è Giacobbo poi a diventare la terza opzione.

Dopo il premier in ritardo, la prima serata per molti parte dopo le 22.00 e questo cambia gli equilibri. Clerici vince, il reality dei famosi si avvicina perdendo Filippo Nardi (squalificato) e Cristiano Malgioglio (eliminato) ma facendo entrare Cecilia Capriotti.

La comunicazione di Giuseppe Conte sui contenuti del nuovo Dpcm era attesa già alle 20.20, in coda ai telegiornali della sera, ed è invece è arrivata alla 21.50 circa, stravolgendo la griglia generalista preventivata per la serata di venerdì 18 dicembre. Il premier alla fine è stato di fatto ospitato, oltre che dalle tematiche, dalla extension di Stasera Italia su Rete4, da Enrico Mentana su la7, e un’edizione straordinaria del Tg1 (5,8 milioni e 20,9% dalle 21.41 alle 21.53, bloccandosi nella fase delle domande dei giornalisti) in onda dopo I Soliti Ignoti.

Contro Antonella Clerici nella prima serata di Rai1 con la quarta puntata di The Voice Senior è tornato Alfonso Signorini con il Grande Fratello Vip (ieri è stato squalificato Filippo Nardi ed è stato eliminato Cristiano Malgioglio), mentre al posto di Titolo Quinto, in pausa, Rai3 ha trasmesso il film Qualunquemente ed uno speciale, Il cibo del futuro, lo ha trasmesso Rai2. Era ridimensionata la portata competitiva del tradizionale confronto tra Nove (Maurizio Crozza era in replica), La7 (Diego Bianchi è andato in replica con un the best of dopo lo speciale TgLa7), Italia 1 (Roberto Giacobbo (normalmente in onda), e Rete4 (con il film Blood Father al posto di Gianluigi Nuzzi dopo l’edizione estesa di Stasera Italia).

Ecco la graduatoria in termini di ascolti. Rai1 batte Canale5. Su Conte Palombelli precede Mentana, ma dopo una Gruber da record



Su Rai1 The Voice Senior, lo spin off over 60 del talent show giunto alla semifinale, con Antonella Clerici alla conduzione e i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, ha conquistato 3,740 milioni e 19,2% tra le 22.03 e le 24.43.

Su Canale 5 la nuova puntata de Il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia in supporto, ha avuto 3,379 milioni e 18,7% (3,2 milioni e 17,3% sette giorni prima).

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alla conduzione ha avuto il riscontro di 1,170 milioni di spettatori e 5,5%.

Su Rai3 per il film italiano Qualunquemente, con Antonio Albanese, 1,070 milioni e 4,1% di share.

Su Rete4 per la seconda parte di Stasera Italia trasmessa fino alle 22.26 e contenente tutta la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, 2,140 milioni e 7,8%; la pellicola Rischio Totale, in onda dalle 22.34, ha totalizzato 699mila spettatori con il 3,8% di share.

Su La7, dopo una puntata estesa di Otto e mezzo (a 2,357 milioni e 8,6%), Speciale TgLa7 dalle 21.21 alle 22.20 è arrivato a quota 2,037 milioni e 7,5%. Propaganda Live Best, con Diego Bianchi alla conduzione, ha totalizzato 452mila spettatori con uno share del 3,2%.

Su Rai2 lo speciale Food Revolution-Il futuro del cibo, ha raccolto 746mila spettatori e 3,2%.

Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza, 621mila spettatori con il 2,4%.