Ascolti tv 17 dicembre digital e pay: parte bene MasterChef, Roma al 2,4% col Toro. Ammiraglie mosce, ma volano La5 e Rai4

Bilancio al 4,2% per il battesimo di Masterchef, con le proposte di Rai1 e Canale5 che ieri hanno favorito le Altre. Tra le native digitali free: Su La5 Christmas at the palace 768mila e 3,1%. Su Rai4 Bent 617mila e 2,45%. Su Iris Un poliziotto alle elementari 571mila e 2,4%. Su Nove Il profumo del mosto selvatico 430mila e 1,8%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 7% (intera giornata) e 7,2% (prima serata); altre Mediaset 8,7% e 9,3%.

Soprattutto cucina e aspiranti cuochi e poi anche una buona dose controllata di calcio, con Roma-Torino in prima serata sulla pay. Era questo il menù di base della piattaforma di giovedì 17 dicembre. La prima puntata di selezione di Masterchef, con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo a raccontare con taglio emotivo la ricerca di talenti dei fornelli, ha riscosso 944mila spettatori e 4,2% di share, con il primo episodio a 1 milione e 3,8% ed il secondo a 887mila spettatori ed il 4,6%. Sommando tutti passaggi, anche differiti, ieri il programma di SkyUno ha avuto 1,073 milioni di spettatori ed il 4,2%. Roma-Torino, con la vittoria dei giallorossi sui granata per tre a uno, ha avuto 646mila spettatori ed il 2,4% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince La5 davanti a Rai4

In prima serata. Su La5 Christmas at the palace a 768mila e 3,1%. Su Rai4 Bent:Polizia criminale a 617mila e 2,45%. Su Iris Un poliziotto alle elementari a 571mila e 2,4%. Su Nove Il profumo del mosto selvatico a 430mila e 1,8%. Su Rai Premium Nozze romane 422mila spettatori con 1,7%. Su RaiMovie Il segreto dei suoi occhi a 400mila e 1,6%. Su Cine34 Il burbero 326mila spettatori con 1,3%. Su 20 The Kingdom 320mila e 1,3%. Su Tv8 Ci vediamo domani ha avuto 291mila spettatori e 1,2% di share. Su Real Time Vite al limite a 228mila e 0,9%. Su TopCrime Il silenzio dell’acqua a 92mila e 0,4%.

In access Su Tv8 Guess my age 602mila e 2,2%; su Nove in replica Deal With It – Stai al Gioco 503mila spettatori con 1,9%. Nel preserale. Su Nove Little Big Italy 292mila e 1,4%. Su Tv8 Cuochi d’Italia 239mila e 1%. Al mattino. Su TV8 Ogni Mattina 47mila spettatori e 0,8%; Ogni Mattina dopo il Tg 85mila e 0,6%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da copertina a 200mila e 1,5%. In seconda serata su Tv8 Il Natale di Grace a 130mila e 1,3%. Su Nove Resta anche domani a 115mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di MasterChef)