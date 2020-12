Tivùsat imbottita di Tg regionali

Italia Oggi, pagina 21.

Da oggi i 23 canali del Tg regionale del servizio pubblico saranno tutti visibili sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat con un canale dedicato, a partire dal numero 301 riservato al Tgr Valle d’Aosta fino al 323 riservato al Tgr Sicilia. La Tgr Rai sarà presente sul satellite con tutta la sua offerta regionale. Dalle morning news di Buongiorno regione, in onda dalle 7.40 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, passando per le due principali edizioni dei tg delle 14 e delle 19.30 fino ad arrivare al tg della notte delle 24.10, l’informazione regionale sarà fruibile selezionando il proprio canale e quindi la regione di interesse.

A tutto ciò si aggiunge l’informazione dedicata alle minoranze linguistiche. Con l’arrivo dei 23 canali della Tgr Rai, aumenta considerevolmente il numero di quelli visibili gratuitamente solo su Tivùsat, per un totale di più di 180 canali tv e radio disponibili, di cui 55 in Hd e 7 in 4K rispetto ai 9 canali in alta definizione presenti sul digitale terrestre (che non ne dispone nessuno in 4K Ultra Hd). Attenzione però, i 23 Tgr Rai saranno visibili solo con un decoder satellitare Hd o 4K. Chi utilizza la piattaforma Tivùsat deve controllare che il proprio decoder supporti il Dvb-S2, il nuovo standard che andrà a sostituire quello utilizzato finora, per farlo basterà verificare che il bollino del decoder utilizzato sia TivùsatHD o Tivùsat 4K. A partire dalla fine del 2020, infatti, Rai, Mediaset, Discovery, Sky e molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su Tivùsat molti canali digitali solamente in alta qualità.

