DAZN, audience misteriose e futuro nero

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la Champions League 2021-2024 aggiudicata a Sky e Amazon, con qualche opzione in chiaro per Mediaset. La prossima Serie A? L'impressione è che Sky e Amazon si divideranno il bottino. Per la piattaforma controllata da Access industries margini ridottissimi.

Dazn e l’incognita dei diritti 2021-24 su cui si allunga l’ombra di Amazon

Italia Oggi, pagina 21, Claudio Plazzotta.

Difficile capire che spazi di manovra avrà Dazn per poter sopravvivere dalla stagione 2021-2022 con un’offerta di calcio importante in Italia. La Champions League 2021-2024 è ormai stata aggiudicata a Sky e Amazon, con qualche opzione in chiaro per Mediaset. E pure per la prossima Serie A l’impressione è che Sky e Amazon si divideranno il bottino tricolore dei diritti tv per il triennio 2021-24. L’over the top controllato da Access industries, quindi, potrebbe diventare una sorta di piattaforma degli sport minori, dalla Serie B di calcio ai campionati spagnolo o francese, passando poi per i motori, la boxe e i combattimenti, ma non sarà facile trattenere il milione di abbonati italiani che fino adesso (anche se non vi sono dati ufficiali) ha scelto di sottoscrivere il contratto da 9,99 euro al mese. Il problema di Dazn è anche che, per politiche aziendali, non svela alcun numero e nessuna cifra del suo business o delle sue audience sul web (ci sono solo i dati Auditel dei suoi canali tv su Sky), rifiutandosi, come fatto anche ieri in conferenza stampa da Veronica Diquattro, chief customer and innovation officer di Dazn, di rispondere sul tema.

Si sa, però, che il 2020 è stato un anno drammatico per la piattaforma, senza sport dal vivo per molti mesi, con abbonati in fuga nella prima metà dell’anno, e una pressione finanziaria che ha portato la società a tagliare posti di lavoro negli Usa e in Brasile, e a cercare sul mercato finanziamenti per un miliardo di dollari, in grado di sostenere i piani espansivi in tutto il mondo dove, al momento, Dazn conta su circa otto milioni di abbonati.

Intanto ieri Dazn Italia, Lega Serie B di calcio, lo sponsor Bkt e Havas Media Group hanno presentato la produzione originale Growing together, che andrà in onda da oggi sulla piattaforma Dazn, e che sarà dedicata alle giovani promesse delle squadre di calcio di Serie B e alle start up più interessanti nelle città dove i giovani sportivi giocano.

(Nell’immagine il logo di Dazn)