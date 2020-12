Ascolti tv analisi 16 dicembre: Caravaggio non esalta Angela. Sciarelli precede Ambra. Serie A pay batte Italia1. Palombelli e Salvini meglio di Conte sul Nove

Ascolti Tv, il turno infrasettimanale sulla pay: la Serie A su Sky a 1,8 milioni, con Inter-Napoli a 1,3 milioni.

La luce quasi soprannaturale delle opere di Michelangelo Merisi, ma anche quella altrettanto misteriosa emessa dagli oggetti volanti non identificati nei cieli mondiali. Ieri – mercoledì 16 dicembre – Alberto Angela e Andrea Purgatori hanno indagato a fondo sui due temi in questione, arrivando il primo in vetta ed il secondo in coda alla graduatoria. Mentre hanno portato a casa il finale di stagione Ambra Angiolini e Marco Pasotti su Canale 5 (slittando molto avanti con l’orario d’inizio, con Striscia la Notizia in versione prolungata che difende il bilancio del prime time dell’ammiraglia di Cologno) e Matteo Martari su Rai2, con due fiction – specie quella della tv pubblica – che avevano avuto dal battesimo un andamento deficitario in termini di ascolti.

Vince Angela ma…

Ha vinto quindi la serata su Rai1 Stanotte con Caravaggio, con Alberto Angela che ha raccolto un più che onorevole bilancio di 3,2 milioni di spettatori ed il 14,1%. Poco per un inedito, comunque, considerati i precedenti di questo filone di docufilm.

E’ cresciuta un po’ la proposta rivale: l’ultima puntata de Il Silenzio dell’acqua 2 ha avuto 2,283 milioni e 10,9% (2,2 milioni e il 10% il bilancio di sette giorni prima con un bacino di spettatori un po’ più ampio). Ambra e Pasotti hanno battuto di poco per share Federica Sciarelli, ma hanno perso per numero di spettatori: su Rai Tre Chi l’ha visto? ha conseguito 2,316 milioni di spettatori e il 10,5% (mentre aveva avuto 2,178 milioni di spettatori e il 9,6% sette giorni prima). Dietro la terza rete è ancora una volta arrivata la pellicola di Italia1: Fallen, in prima tv, ha riscosso 1,423 milioni di spettatori e 5,7%, correndo un po’ meglio di Inter- Napoli che ha avuto 1,3 milioni di spettatori ed il 4,9%; ma il complesso delle partite del turno infrasettimanale di Serie A su Sky ha avuto 1,8 milioni di spettatori ed il 6,8%.

In coda lo speciale di Barbara Palombelli di Stasera Italia (942mila e 4,1%), puntando su Matteo Salvini, ha fatto meglio della fiction di Rai2, L’Alligatore, rimasta a 869 mila e 3,7% (880mila spettatori e 3,65% sette giorni prima) anche con il finale di stagione.

Sommi e Scanzi con Conte staccati da Palombelli e Salvini. Ma battono Purgatori e gli Ufo

Una buona prestazione – considerato tutto – ha fatto su Nove Accordi e disaccordi Speciale, con il premier Giuseppe Conte come ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi: 798mila spettatori e il 3,2% sono un ottimo bilancio per il canale di Discovery.

In coda, staccato, è arrivato lo sfizioso appuntamento con Atlantide su La7. Andrea Purgatori parlando di Ufo e misteri spaziali è arrivato a 570mila e 3%; sette giorni prima con la trasmissione ambiziosa dedicata a Benito Mussolini, supportata da Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea, Massimo Popolizio e Antonio Scurati, aveva totalizzato 560mila spettatori e il 2,4%.

Le altre partite di giornata

In access questi gli equilibri. Su Rai 1 I Soliti Ignoti a 4,678 milioni e 17,1%. Su Canale5 Striscia la Notizia a 4,074 milioni di spettatori con il 14,9%. Su Italia1 C.S.I. 1,158 milioni di spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Che succ3de? 1,367 milioni e 5,3%; Un Posto al Sole da 1,875 milioni di spettatori e 6,9%. Su La7 per Otto e Mezzo 1,870 milioni e 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia e Barbara Palombelli a 1,343 milioni e 5,1% di share e poi 1,230 milioni e 4,5%. Su Rai2 Tg2 Post e Manuela Moreno a 926mila e 3,4% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,3 milioni e 18,1% e 4,995 milioni e 22,8%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,371 milioni di spettatori e 13,3% e 3,4 milioni e 16%. Su Rai3 TGR 3,237 milioni di spettatori con il 14%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,2% e 17,4%; Storie Italiane al 16,3% e 15,3%. Su Canale5 Mattino Cinque al 18,9%, 17,2% e 14,7%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,3% Su Rai3 Agorà 7,5%, Mi Manda Rai3 5,7%. Su La7 Omnibus 4,1%, Coffee Break al 4,2%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 14,7% di share. Su Canale 5 Forum al 15,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7% e 8,5%. Su Italia1 Sport Mediaset a 5,9%. Su Rai3 Elisir a 7,2%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,4%, nella prima parte e 1,4% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,8% nella prima parte e 4,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 13,1%; Paradiso delle Signore 17,6%. La vita in diretta 15,6%. Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 17,4% di share, Uomini e Donne 22,5%, Amici 20,3%, GFVIP al 17,8%, Il Segreto al 18%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 16,6% nella prima parte, 16,5% nella seconda parte e 13,1% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,7%, Detto Fatto 2,7% e 4,3%. Su Italia1 I Simpson 5,9% nel primo episodio, 6,8% nel secondo episodio e 6,5% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 7,2% e 10,9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 3,2%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta 11,1% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 6%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 5,7%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 9,2%, su Italia 1 Pressing 5,3%, su Rete 4 Confessione Reporter 3,1%. Le news delle 20.00. Tg1 a 5,8 milioni e 23,2%; Tg5 a 4,5 milioni e 17,9%; TgLa7 1,294 milioni e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Stanotte con Caravaggio)