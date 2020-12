Nella gara degli ascolti a novembre stravince Rai1

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la Tv è un mezzo in grande salute. E, grazie anche al lockdown, ha audience in continua crescita: +10% sia nelle 24 ore (11,9 milioni di persone in media), sia in prima serata (28 milioni) rispetto al novembre 2019.

Cresce l’audience della tv: +10%

Italia Oggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta.

Ci sono almeno tre canali televisivi che, in novembre, confermano un trend negativo ormai costante da alcuni mesi: Rai2, Italia1 e Tv8 hanno perso smalto, ascolti, in qualche caso pure l’identità. Rai2, per fare un esempio, è crollata al 4,4% di share nelle 24 ore, quasi un punto di share in meno rispetto al novembre 2019, ed è al 5,4% in prima serata (0,6 punti di flessione). Italia1, invece, è al 4,7% nelle 24 ore (0,5 punti in meno) e al 5,1% in prima serata (un punto in meno), per una rete che non pub più puntare solo sulle Iene per esistere. Tv8, vittima anche dei contenuti sportivi pregiati a singhiozzo da Sky, flette all’1,83% nelle 24 ore (0,3 punti in meno) e al 2,15% in prima serata (0,3 punti in meno), dove viene clamorosamente superata da Nove di Discovery che sale al 2,19% (0,1 punti in più) senza poter godere, a differenza di Tv8, di partite di calcio, Formula1 o MotoGp ecc.

Tra i big la partita è come al solito stravinta da Rai1, che in prima serata è al 18,7%, sostanzialmente stabile sul novembre 2019, e che stacca di tre punti e mezzo Canale5, fermo al 15,2% e pure lui stabile rispetto a 12 mesi prima. Molto bene Rai3, terzo canale in assoluto sia nelle 24 ore, dove sfiora l’8% di share, sia in prima serata col 6,5% anche grazie ai buoni ascolti di Fabio Fazio che ha ritrovato casa. La7 in prime time è al 5%, davanti a Rai2 e Rete4.

Ben grazie al lockdown

La televisione, comunque, è un mezzo in grande salute che, grazie anche al lockdown, ha audience in continua crescita: +10% sia nelle 24 ore (11,9 milioni di persone in media davanti alla tv), sia in prima serata (28 milioni) rispetto al novembre 2019. Un po’ meno in salute il mondo Sky, al 6,2% di share nell’intera giornata (flette di 0,6 punti) e al 6,7% in prima serata (-0,7 punti), anche se comunque le audience in prime time di Sky Uno (+10%) e Sky Sport1 (+5%) sono sempre solide.